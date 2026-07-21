El exjugador del Real Zaragoza que se enfrentará al club maño en Primera Federación: "Talento y visión"

Esta temporada tanto el Real Zaragoza como la SD Huesca jugarán fuera del fútbol profesional. En sus próximas andadas en 1 RFEF, además de coincidir con el equipo de la otra capital de provincia de Aragón, el Club Deportivo Teruel, supondrá el reencuentro con jugadores que han pasado etapas en los clubes aragoneses. Es el caso del nuevo fichaje del C.E. Europa.

Se trata de Gori Gracia, mediocentro que estuvo en la plantilla del equipo maño en la temporada 24-25. Sin embargo, su presencia en el equipo fue más que escasa, ya que solo llegó a disputar un partido en Copa del Rey ante L'Hospitalet de Llobregat. Posteriormente, en el mercado de invierno fue cedido al Ibiza, equipo que militaba en 1 RFEF.

Gori Gracia, en un entrenamiento con el Real Zaragoza. / FRANCISCO PEÑARANDA

Tras finalizar su periodo en la isla, Gori volvió al Real Zaragoza, pero el club decidió finalizar su contrato. Así, el centrocampista de Arenys de Munt jugó esta última temporada en Primera Federación en el Juventud Torremolinos, donde, en total, consiguió anotar un gol y dar dos asistencias en los 24 partidos que disputó.

Su llegada al Europa

Ahora, a sus 24 años, llega al Europa para reforzar la plantilla tras finalizar su relación contractual con su anterior equipo. El club catalán será uno de los rivales del Real Zaragoza en el Grupo 2 de esta categoría fuera del fútbol profesional. En este grupo, además de los equipos aragoneses, habrá conjuntos de la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Cataluña, la Región de Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Gori Gracia se formó en las categorías inferiores del Espanyol, equipo con el que llegó a debutar en primera división. También, tiene experiencia en la antigua Segunda B, donde jugó con el filial del conjunto periquito. Sin embargo, donde cuenta con más partidos disputados es en Segunda Federación.