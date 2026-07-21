Zaragoza acogerá en septiembre una marcha solidaria para impulsar los cuidados paliativos

El Hospital San Juan de Dios de Zaragoza celebrará el próximo 27 de septiembre la III Marcha Cicloturista Solidaria, una cita deportiva y benéfica cuya recaudación se destinará a impulsar el Instituto de Cuidados Paliativos y Acompañamiento (ICAS Aragón), un proyecto orientado a mejorar la atención integral a personas con enfermedades avanzadas y a sus familias.

La marcha, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, se desarrollará en el Parque Grande José Antonio Labordeta bajo el lema “Pedalea. Corre. Camina. Acompaña” y ofrecerá distintas modalidades de participación para favorecer la implicación de toda la ciudadanía.

El programa incluye recorridos de bicicleta de montaña (BTT), bicicleta eléctrica y gravel, además de una carrera popular de cinco kilómetros y un paseo solidario de dos kilómetros, de carácter inclusivo y accesible.

La iniciativa ha sido presentada este martes por la directora gerente del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza, Berta Sáez; el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento, Félix Brocate, y el director ejecutivo de Fartleck Sport, Víctor Conchillo.

Sáez ha destacado que la iniciativa “es mucho más que una marcha solidaria”, ya que pretende implicar a la sociedad en un proyecto destinado a ofrecer una atención “más humana, cercana e integral” a las personas con enfermedades avanzadas.

Según ha explicado, ICAS Aragón nace con el objetivo de consolidar un modelo de cuidados paliativos “más precoz, coordinado y personalizado”, además de impulsar nuevas consultas externas que permitan detectar antes las necesidades de los pacientes y planificar su atención.

El proyecto también contempla la coordinación entre la atención hospitalaria, la atención domiciliaria y la Atención Primaria, así como la formación de profesionales y familiares, el apoyo psicológico, social y espiritual y el desarrollo de investigación aplicada en cuidados paliativos.

Por su parte, Brocate ha señalado que el Ayuntamiento respalda una iniciativa que demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta de solidaridad y compromiso social, al tiempo que ha animado a la ciudadanía a participar para contribuir al desarrollo de este proyecto.

El responsable de Fartleck Sport, Víctor Conchillo, ha destacado que se trata de un evento abierto “a todas las familias y todos los deportistas”.

La marcha alcanza su tercera edición tras las celebradas en 2023 y 2024 y mantiene el objetivo de combinar actividad física y sensibilización social, aunque este año destinará los fondos recaudados al desarrollo de ICAS Aragón de manera íntegra.

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La organización también ha hecho un llamamiento a empresas, entidades e instituciones para que colaboren en una iniciativa con la que pretende reforzar el modelo de cuidados paliativos centrado en la dignidad, el acompañamiento y la calidad de vida de los pacientes.