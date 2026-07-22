Aday Mara volverá a Zaragoza y debutará con la selección española absoluta en el Príncipe Felipe

Aday Mara no solo regresará a Zaragoza y jugará en el Príncipe Felipe, sino que debutará con la selección española absoluta de baloncesto en su ciudad natal y en su tierra. Chus Mateo ha dado a conocer este miércoles las lista de 15 convocados para las ventanas de agosto y el pívot aragonés, ya jugador de la NBA, ha sido citado por el seleccionador. También estará Jaime Pradilla, flamante campeón de la Liga Endesa y nuevo jugador del Real Madrid.

Después de no haber podido acudir a la última cita por la cercanía del Draft, la presentación con los Oklahoma City Thunder y las dos Ligas de Verano (Salt Lake City y Las Vegas) que disputó Aday Mara, finalmente en agosto sí que podrá estar en una lista que cuenta con todos los españoles NBA y que apunta a ser la primera del cambio generacional de 'La familia'.

Es decir, además de Aday Mara, acuden a la cita Santi Aldama, Hugo González, Sergio de Larrea y Baba Miller, este último, igual que el zaragozano, se estrena con la selección.

Además de Jaime Pradilla, completan la lista jugadores más habituales en las citaciones de Chus Mateo: Izan Almansa, Darío Brizuela, Álvaro Cárdenas, Alberto Díaz, Juancho y Willy Hernangómez, Joel Parra, Mario Saint-Supéry y Santi Yusta, ahora jugador del Efes turco pero hasta este verano capitán del Casademont Zaragoza.

"Hay una mezcla muy bonita de gente con experiencia y gente muy joven con ganas, todos ellos con un compromiso absoluto. Para mí es muy ilusionante. Con la ilusión con la que vamos a afrontar esto vamos a poder competir con dos grandes equipos. Tenemos el convencimiento de que podemos seguir dando pasos para la clasificación del Mundial", dijo Chus Mateo.

Tres partidos de España en Zaragoza seguidos

La selección se concentrará el 23 de agosto hasta el día 31 y Zaragoza vivirá un fin de semana único con tres encuentros del combinado nacional. El primero será el masculino de Aday Mara y Jaime Pradilla el viernes 28 a las 21.00 horas contra Portugal en el Príncipe Felipe en un encuentro clasificatorio para el Mundial de Catar 2027. El día 31 se medirá a Grecia en Atenas.

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El sábado y el domingo será el turno para el combinado femenino, donde se espera que esté Mariona Ortiz aunque no ha dado la lista todavía Miguel Méndez. El equipo nacional jugará a las 20.00 horas ambos días primero frente a Mali y luego contra China, cerrando la gira de amistosos de preparación del Mundial, que comenzará el 4 de septiembre en Alemania.