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La Baja Aragón, al borde de la suspensión por la alerta roja de incendios forestales

La prueba, que debía comenzar este viernes hasta el domingo, pende de un hilo y apunta a no celebrarse

Roberto Bermúdez de Castro, en la reunión del Cecopi de este miércoles.

Roberto Bermúdez de Castro, en la reunión del Cecopi de este miércoles. / Gobierno de Aragón

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A. B. L.

Zaragoza

La Baja España-Aragón está al borde de la suspensión y de hecho lo más probable es que no se celebre. La prueba, que debía comenzar este viernes 24 de julio hasta el domingo por la provincia de Teruel, apunta a no disputarse.

En la última actualización del mapa de riesgo de incendios forestales, salvo las zonas más altas del Pirineo todo Aragón está en alerta roja, y también se esperan temperaturas extremas, de ola de calor, especialmente el primer día de competición, el viernes, con registros que superarán los 40 grados pese a la altitud de la provincia bajoaragonesa.

Aragón está viviendo un verano negro en cuanto a incendios forestales, con más de 25.000 hectáreas quemadas, siendo el más grave el de las Cinco Villas, aunque ahora mismo siguen sin estar extinguidos los de Plan y Ejulve. También hay que sumar los de Leciñena, Peñarroya de Tastavins, Tamarite o Loporzano.

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Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno Aragón, dejó entrever tras una nueva reunión del Cecopi para analizar la situación de los incendios forestales que la Baja Aragón, por prevención, no se va a disputar: "Van a tener noticias en breve, pero está complicado. La consejera competente (Mar Vaquero) se reunirá y no me hagan decirlo a mí", aseguró.

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