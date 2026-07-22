Javier Alfaro, el podólogo de Huesca que ha cuidado los pies de los campeones del mundo

El podólogo oscense Javier Alfaro ha formado parte durante 53 días del cuerpo médico de la selección española campeona del mundo de fútbol y ha sido el responsable del cuidado de los pies de los jugadores con un trabajo centrado en la prevención, el tratamiento de lesiones y el mantenimiento para que llegaran en las mejores condiciones a cada partido.

Alfaro ha explicado en una entrevista con EFE que el trabajo durante el Mundial ha sido “intenso” debido al exigente calendario de competición con encuentros cada cuatro días y ha destacado que todo el equipo médico ha tenido que ofrecer “su mejor versión” para ayudar a que los futbolistas rindieran al máximo nivel.

Lejos de los focos, el podólogo ha detallado que su labor en la concentración ha abarcado desde la elaboración de protecciones y vendajes para evitar rozaduras hasta el tratamiento de hematomas, callos o pequeñas lesiones.

Alberto Zapater y Javier Alfaro celebrando la victoria de España / mariazapa21

Además, también se ha encargado del mantenimiento general del pie, la movilidad del tobillo, la descarga de la musculatura y la revisión de las plantillas personalizadas de aquellos jugadores que las utilizan.

Según ha señalado, el trabajo se desarrolla de forma coordinada con el resto del servicio médico integrado por el jefe de los servicios médicos, otro médico, seis fisioterapeutas y una nutricionista.

La colaboración del podólogo con la selección española se remonta a hace casi veinte años, una relación que ha ido estructurando bajo un enfoque multidisciplinar en el que las decisiones se adoptan de forma conjunta, con todo el equipo médico, para que cada futbolista llegue en las mejores condiciones posibles al partido.

Alfaro ha reconocido que el escaso margen entre partidos obliga a actuar con rapidez, aunque ha subrayado que buena parte del trabajo preventivo se realiza durante las concentraciones previas en Las Rozas y que conocer de antemano a muchos de los jugadores seleccionados para la cita ha facilitado anticiparse a posibles problemas.

El podólogo ha destacado además que los futbolistas son plenamente conscientes de la importancia del cuidado de sus pies y de que “todos los detalles cuentan” para mantener el rendimiento durante un torneo de máxima exigencia.

Tras haber formado parte también del cuerpo médico de la selección española ganadora en la última Eurocopa, Alfaro ha definido la experiencia de un Mundial como “única” a nivel personal y “lo máximo” a nivel profesional.

Más allá del éxito deportivo y tras la celebración, Alfaro ha admitido que el principal “peaje” ha sido permanecer durante casi dos meses alejado de su familia, aunque levantar el trofeo de campeón mundial recompensa ese sacrificio.

“Si luego consigues ganar todo el esfuerzo ha merecido la pena. Todas las selecciones trabajan mucho, pero nosotros hemos tenido la suerte de poder ganar”, ha concluido el podólogo oscense.