Muere Esther Wender, campeona de Copa con el Banco Zaragozano

Esther Wender ha fallecido a última hora de este martes en Zaragoza. La neerlandesa, que tenía 59 años, formó parte de la mítica plantilla del Banco Zaragozano que hizo historia conquistando la Copa de la Reina en 1990, si bien no disputó el torneo al encontrarse lesionada. Wender se ha marchado tras una enfermedad y será velada este miércoles en el Tanatorio de Servisa de la capital aragonesa, donde será enterrada este jueves a las 13.30 horas.

Nacida en Holanda, Wender se había instalado en la capital aragonesa tras su paso por el mítico conjunto zaragozano sin dejar nunca de trabajar por y para el baloncesto. Lo hizo durante seis años, de 1994 a 2000, para la NBA como responsable de organizar torneos callejeros de 3x3 primero y como coordinadora de relaciones públicas después, y durante otros 17 años, desde 2000 hasta 2018, en la federación holandesa como entrenadora y directora técnica. También formó parte de la Final Six de la capital aragonesa en 2025.

Su nombre forma parte de la historia del baloncesto aragonés desde 1990, cuando formó parte de la plantilla que conquistó la Copa de la Reina con el Banco Zaragozano junto a la estrella argentina Karina Rodríguez, la también tristemente fallecida Pilar Valero, Teresa Seco, Yolanda Gil, Nines Gracia, Reyes Castiella, Estela Ferrer, Anitta Blange, Yolanda López, Pilar Domingo y Ana Eizaguirre, todas ellas comandadas por Zaga Zeravica desde el banquillo.

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Wender estuvo en el homenaje que la ciudad rindió a Pilar Valero en 2023, cuando elevó su camiseta con el número cuatro al techo del Príncipe Felipe, donde preside todos los partidos que allí se juegan. También fue internacional por Holanda, disputando el Europeo juvenil de 1984 y el absoluto de 1989.