El CD Teruel transmite tranquilidad a pesar de un requerimiento de subsanación en la inscripción: "Mañana a las 10:00 h. presentaremos todo lo que nos falta"

"Esperamos que para mañana a las 14:00 esté todo ya solucionado". Estas han sido las palabras tranquilizadoras del presidente del CD Teruel, Santiago Gonzalvo, después de la circular de la Real Federación de Fútbol en la que se les solicita subsanar algunas deficiencias en su inscripción en un plazo de cinco días hábiles. "Este año nos han exigido, por primera vez, una página web por un tema de transparencia y una auditoría del club -explica-. Tenemos previsto presentarlas mañana a las 10:00 horas".

Cuando la entidad tuvo conocimiento a finales de junio de que eran dos condiciones ineludibles para competir en Primera RFEF, se puso a manos a la obra a buscar sendas empresas: una que les desarrollara el sitio web y otra que les auditara. Esto último no fue tan sencillo: "Por la inmediatez de los plazos, nadie aquí en Teruel que nos lo ha querido hacer, pero finalmente hemos encontrado una empresa en Valencia", relata Gonzalvo. "Estoy tranquilo, quiero decir, no se trata de un tema de impagos. Tengo un poco de preocupación por que esté todo bien mañana, pero no es una cuestión de no pagar a jugadores, eso me pondría mucho más nervioso", matiza.

El del Teruel no es un caso aislado. Casi un centenar de clubs, entre Fútbol y Fútbol Sala, han recibido esta notificación en la que se les requiere subsanar su situación de cara a poder inscribirse en sus respectivas categorías. Los motivos pueden variar sustancialmente: tener una web, unas instalaciones adaptadas a la categoría, no estar al corriente de algunos pagos..., pero generalmente se trata más de temas burocráticos por retrasos en la expedición de certificados, que de viabilidad económica o deportiva. Además, estos requisitios varían en función de la categoría.

En Aragón, 8 equipos se encuentran en la lista publicada por la RFEF: el ya citado caso del CD Teruel, en Primera RFEF; el CD Robres, la EFB Huesca, la SD Ejea, el Atlético Monzón y la SD Tarazona, en Tercera Federación (si bien los turiasonenses ya hicieron oficial que no competirán en esta categoría por su situación económica); el Daroca FS, en Tercera Federación Fútbol Sala; y la ED La Litera, en Liga Nacional Juvenil.