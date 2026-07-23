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REAL MADRID

El Real Madrid lanza la segunda equipación para la temporada 2026/27

El conjunto blanco ha anunciado su camiseta visitante, de color verde oscuro

Segunda equipación del Real Madrid para la temporada 2026/27.

Segunda equipación del Real Madrid para la temporada 2026/27. / Real Madrid CF

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Mario Roldán

Barcelona

El Real Madrid ha anunciado su segunda equipación para la temporada 2026/27, que usará el club en sus compromisos como visitante. La camiseta, verde oscura, cuenta con algún detalle en blanco roto que "reinterpreta una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual", como indica la escuadra madridista en sus canales oficiales.

La equipación, ya disponible en las tiendas oficiales del club blanco y de Adidas por un precio mínimo de 100 euros, presenta "un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto". Por otro lado, la publicidad y el escudo del Real Madrid también lucen de blanco.

La nueva camiseta, diseñada por Adidas, incorpora el logotipo del trébol de la marca alemana, que "conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo". Asimismo, en su escrito, el Real Madrid informa que la nueva armadura "posee la última tecnología climacool+ de Adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos".

Además, el club también ha aprovechado para lanzar la segunda camiseta de portero, de color azul claro con tonos oscuros en las mangas y en los costados y las rayas de Adidas de color amarillo fosforito. Por su parte, la primera es de color negro.

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Con este anuncio, el conjunto madridista ya ha lanzado las dos primeras equipaciones para la temporada 2026/27, en la que redebuta José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu. La primera tiene los mismos colores que la segunda, aunque el blanco, como es habitual, predomina sobre el verde, a diferencia de la segunda camiseta.

Fuente: Sport

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