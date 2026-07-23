LA OPINIÓN DE ÁNGEL GINER
Rumores
En los mentideros del pelotón del Tour circula el terrible rumor que en Chez Pogacar se ha instalado un virus gastrointestinal que ya se ha llevado por delante a Alan Yates y MacNulty. No se sabe la profundidad de esta habladuría, pero lo cierto es que este jueves Pogacar estuvo muy quietecito, dejando hacer a esa troupe de dorsales que no se alimentan de la clasificación general y buscan justificar la presencia de su equipo en el Tour, ya sea con el maillot de la montaña, con el de los puntos o con una victoria de etapa.
En ese terreno se jugó la etapa. Remco Evenepoel, a más de seis minutos de Pogy, está a la expectativa y vigila sobre todo la retaguardia, para que Del Toro, Seixas o con menos opciones, Ayuso, no pudieran poner en peligro su vicepresidencia de la carrera. En el Tour todo es susceptible de que pueda suceder. Y si no, que le pregunten a Vingegaard. Veremos en qué queda el rumor sanitario.
Richard Carapaz, curtido en mil batallas y bastantes equipos, mostró en meta a los fotógrafos su maillot rosa de Education First, la mayor empresa privada de educación en el mundo, con un movimiento de miles de millones de dólares. La empresa de carácter familiar, fundada por el sueco Bertil Hult, tiene su sede corporativa en Suiza y el brioso Carapaz les dio un motivo para seguir con el equipo. Este viernes tenemos Alp d’Huez, casi nada.
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