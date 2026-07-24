El CD Teruel cumple y queda a la espera de la validación de la RFEF: "Nuestra parte que era presentar todo, ya está"
A su vez, la entidad rojilla ha publicado su campaña de abonados en la que los abonos generales oscilan entre los 300 y los 250€, en función de si la localización es en tribuna o no
Dicho y hecho. Tal y como anunció el presidente del CD Teruel, Santiago Gonzalvo, este jueves, el club ya ha enviado esta mañana todo lo requerido para subsanar las deficiencias de su inscripción en Primera Federación: "A las 10 de la mañana, hemos presentado la auditoría y todos los papeles que nos faltaban". "Nuestra parte que era presentar todo, ya está", ha afirmado rotundo Gonzalvo.
La entidad turolense tenía de plazo hasta el próximo miércoles, cinco días hábiles tras la emisión de la circular de la RFEF del 22 de julio, en la que se requería a casi un centenar de clubs que enmendaran su situación. En el caso del Teruel, se les exigía publicar una página web con portal de transparencia, que era inexistente hasta esta mañana, y presentar una auditoría. Se trata de la primera vez que se demandan estos requisitos. "Ya hemos recibido el 'ok' de la Federación de que lo han recibido, falta que lo validen y ya está". Todavía no se conoce cuando se hará oficial la validación.
Campaña de abonados
Toda la burocracia con la Federación no ha sido impedimento para presentar la campaña de abonados para la temporada que viene. "Poniendo corazón, desde 1943, CD Teruel" es el lema. El club ha publicado un vídeo en sus redes sociales anunciándolo y ya se puede renovar el abono, así como darse por primera vez de alta, en https://cdteruel.compralaentrada.com/.
Se pueden adquirir los abonos generales por un precio de 250 € en Grada General y Grada Santiago Rueda (Abonos Jubilados por 230 €; Juvenil, 115 €; Cadetes, 65 €; e Infantil, 35 €) y en Tribuna por 300 € (Jubilados, 275 € y solo se mantiene el Infantil por 35 €, el resto de tramos de edad no tienen precio especial). Las Gradas Sur y Norte no se encuentran disponibles.
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