Jotacé Marcos, entrenador asistente de España U17, plata en el Campeonato Mundial: "Todas trabajamos de 10 para no perder la cara ante un rival como Estados Unidos"

El pasado 19 de julio hubo más de una final mundial y España estuvo en ambas. Mientras la selección de Luis de la Fuente se enfentaba a Argentina en Nueva York, el conjunto nacional de baloncesto femenino U17 se veía las caras con ni más ni menos que Estados Unidos por un oro en Brno (República Checa) en el Campeonato Mundial de Baloncesto Femenino Sub-17. El entrenador asistente Jotacé Marcos formó parte del cuerpo técnico de un combinado que obtuvo la plata en una final muy apretada hasta los últimos minutos.

Foto de familia de la selección española femenina de baloncesto U17 / Servicio especial

"Estoy muy contento, satisfecho del trabajo hecho y orgulloso del equipo que, a pesar de las dificultades que hemos ido teniendo durante el campeonato en forma de lesiones, hemos sido capaces de mostrar nuestra mejor versión y lograr este subcampeonato mundial", expresó el entrenador asistente. Las dolencias físicas lastraron desde antes del inicio de la competición, pero no detuvieron a una selección que supo sobreponerse a un varapalo tan importante como no poder contar con la capitana y zaragozana, Claudia Lostal, lesionada al inicio de la concentración. Una pieza clave, "era por supuesto importante en pista, pero sobre todo era importante a nivel de vestuario y relaciones internas del equipo", confesó el preparador.

Jotacé Marcos durante un entrenamiento en el Campeonato Mundial U17 / Servicio especial

Además, el equipo técnico, liderado por Isabel Fernández (elegida mejor entrenadora del campeonato) del que formaba parte Jotacé Marcos tuvo que gestionar las molestias que arrastraba Ona Ballesté. Esto no impidió que España se impusiera a Alemania (66-40), México (75-40) y China (72-36) en fase de grupos. En las eliminatorias, el conjunto nacional superó a Costa de Marfil (87-33) y Nueva Zelanda (84-55) para presentarse en una semifinal frente a Australia en un partido ajustado y de pocos puntos (58-51), en el que las dolencias físicas se cebaron de nuevo con España, un pisotón dejó fuera de forma permanente a la ya tocada Ballesté, mientras que Sandra Dávila también quedaría apartada de la final por una lesión en la mano.

El cuerpo técnico de España U17. / Servicio especial

Con este panorama, las hispanas llegaron al enfrentamiento final con una rotación corta de 10 jugadoras frente a Estados Unidos. Aún con todo, llegaron empate a 73 a falta de tres minutos, a pesar también de las faltas que acumulaban varias jugadoras. Finalmente, las estadounidenses se desengencharon aprovechando tres expulsiones para poner el 73-82 final. "Todas las jugadoras y todo el ‘staff’ trabajaron de 10 y llegamos a nuestra mejor versión para no perder la cara ante un rival como Estados Unidos", valoró Marcos.

Foto de familia con la medalla de plata en el Campeonato Mundial U17. / Servicio especial

Para él, es un privilegio que la Federación Española cuente con él y confíe en su trabajo para representar a su país. "Luego es bonito ver cómo las jugadoras cumplen sus objetivos y el cariño que les cogemos hace que las sigamos en sus clubs", confesó el que fuera asistente de Carlos Cantero.