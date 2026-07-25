La zaragozana Salma Paralluelo ficha por el Lyon

«En medio de las expectativas y los rumores, seguí mi corazón. Lyon». Así anunció Salma Paralluelo su fichaje por el OL Lyonnes. La delantera firma por cuatro temporadas con el equipo francés después de marcharse del Barça una vez finalizado su contrato el pasado 30 de junio. Salma Paralluelo recala en la plantilla dirigida por Jonatan Giráldez, contra quien el Barça se enfrentó en la pasada final de la Champions, en la que se proclamó campeón de Europa.

«El deporte. Pasión. Emociones. Ese escalofrío que recorre el cuerpo, hace vibrar a los estadios y pone a la afición en pie. Superar obstáculos. Afrontar cada desafío. El estadio. La pista. El campo. Dar lo mejor. Ser la mejor. Competir. Ganar. Superarme. Está en mi ADN porque así piensan las ganadoras. Es la mentalidad de una Lyonne. En medio de las expectaciones y los rumores, seguí mi corazón. Lyon. La Ville des Lumiéres. Blaugrana. Rouge et Bleu. Los desafíos cambian, pero algo permanece: la ambición de unirme a quienes hacen historia. Llevar este escudo es una elección; honrarlo, mi responsabilidad. Lo tengo claro. Je suis une Lyonne. Allez les Lyonnes!», dice Salma Paralluelo en el vídeo mediante el cual ha anunciado su fichaje por el equipo de Michele Kang.

Salma, que lucirá el 77 en su camiseta, iniciará la pretemporada con el Lyon este lunes 27 de julio. Todas las nuevas caras del equipo, como los fichajes de Caroline Weir, Maria Luisa Grohs y Johanna Rytting Kaneryd, serán presentadas oficialmente ante la afición y los medios de comunicación el viernes 31 de julio.

Tras caer con contundencia ante el Barça (4-0), con un doblete de Salma Paralluelo, en la final de la Champions League femenina 2025-26, el Olympique Lyonnais ha apostado fuerte en este mercado de fichajes con el objetivo de volver a conquistar Europa.

La zaragozana da así el salto al extranjero por primera vez en su carrera. Natural del barrio de San José de la capital aragonesa, Salma debutó en Segunda División con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino antes de dar el salto al Villarreal, donde pudo compaginar su desarrollo como futbolista con las competiciones de atletismo con el Playas de Castellón. Su fichaje por el Barcelona hace cuatro años supuso el paso definitivo para decantarse por el fútbol profesional y dejar a un lado el atletismo. Salma es campeona del mundo en categorías sub-17, sub-20 y absoluta y ha ganado 15 títulos con el Barcelona, entre ellos tres Ligas de Campeones. Ahora prueba fortuna en Francia.