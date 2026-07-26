Eduardo Menacho conquista su primer título de 5.000 tras una final emocionante

El aragonés Eduardo Menacho se proclamó este domingo campeón de España de 5.000 metros en los Campeonatos de España de atletismo de Málaga al imponerse en una emocionante final con un tiempo de 13:59.36, que le permitió conquistar el primer título absoluto de su carrera en la distancia.

La prueba estuvo marcada por la valentía del burgalés Daniel Arce, que menos de veinticuatro horas después de proclamarse campeón de España de 3.000 metros obstáculos decidió doblar participación. El atleta del New Balance Team sorprendió desde los primeros compases con un fuerte cambio de ritmo que le permitió marcharse en solitario y abrir una ventaja cercana a los veinte metros sobre el grupo perseguidor.

Sin embargo, el desgaste acabó pasando factura a Arce, que fue alcanzado en los últimos kilómetros. Pese a ello, reaccionó para mantenerse en la pelea por las medallas hasta la recta final, aunque terminó cuarto con un tiempo de 14:00.68, a escasas centésimas del podio.

Menacho aprovechó el desenlace para imponer su velocidad y hacerse con la victoria por delante de David de la Fuente, que fue plata con 13:59.70, mientras que Abdessamad Oukhelfen completó el podio con 14:00.60.

Con este triunfo, el atleta del Asics Running entra en el selecto grupo de corredores que han logrado el doblete de títulos nacionales en 5.000 y 10.000 metros, junto a figuras históricas del atletismo español como Mariano Haro, Antonio Amorós, José Luis González Pérez, Antonio Cerrada o José Coll.

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Es la segunda medalla para un atleta aragonés después del bronce logrado por Elena Guiu con 11.49 en los 100 metros lisos.