Adrián Andrés firma una actuación histórica en Son Hugo: bronce en 50 braza y tres récords de Aragón

El agua de las piscinas de Son Hugo, en Mallorca, fue el escenario donde Adrián Andrés firmó la actuación más brillante de su carrera deportiva. Entre el 25 y el 28 de junio, en el Campeonato de España Absoluto–Open Trials, el nadadador aragonés demostró que el esfuerzo constante rinde sus frutos. Tras concluir su etapa en Estados Unidos y reincorporarse a las filas del Centro Natación Helios junto a su entrenador Marc Llinàs, Adrián completó una competición estelar. "Yo diría que ha sido la mejor temporada que he tenido hasta ahora, y este campeonato ha sido la culminación de muchos años de trabajo y esfuerzo", reconoció el propio bracista.

Adrián Andrés, en medio de la piscina. / Laura Trives

Su rendimiento fue sobresaliente en cada una de las tres pruebas disputadas, aunque admite que superó sus expectativas: "Sabía que llegaba en muy buenas condiciones de cara al campeonato, pero en ningún momento me esperaba que saliera tan bien". De las tres, los 50 metros braza fue la modalidad en la que más destacó al alcanzar la Final A por primera vez en su trayectoria. Tras batir el récord de Aragón por la mañana, por la tarde volvió a rebajar la marca regional para colgarse la medalla de bronce nacional, a solo siete centésimas del oro. Algo que no supo hasta que se reunió con su entrenador, pero ya intuía algo: "Desde la piscina no podía ver nada, solo escuchaba a mis compañeros gritar desde la grada y lo único que pensaba es ‘aquí ha pasado algo bueno’". Sobre esta prueba, destacó: "Era la primera vez que entraba en una final A, y después de varios años sin poder mejorar mi marca fue muy satisfactorio poder hacerlo tanto".

A esta gesta sumó un despliegue sensacional en los 200 metros braza, donde rebajó su marca personal en 3,5 segundos entre las series y la Final B, batió el récord del club y ganó dicha final (9.° de España). En los 100 braza, volvió a batir el récord aragonés matutino para acceder a la Final B.

Su éxito se cimentó cruzando el Atlántico y coordinando entrenamientos a distancia. "Es una experiencia completamente diferente, te tratan como un profesional. A mí personalmente me ha ayudado a compaginar el deporte con mi vida personal", reflexiona sobre su fructífero paso por Estados Unidos. Tras terminar allí en febrero, Llinàs le enviaba las sesiones hasta su regreso a España en mayo. "Entrenar solo es muy duro mentalmente, pero una vez volví a Helios todo fue más fácil", confesó.

Adrián Andrés con la camiseta de Helios. / Laura Trives

En distancias tan cortas, la clave mental resulta determinante. "Para mí seguir una rutina el día de la competición es lo más importante. Me ayuda a visualizar la prueba, activar mi cuerpo y sentirme más seguro", explicó sobre cómo gestiona la presión. Asimismo, valora el significado emocional de sus plusmarcas: "Sentí orgullo, era un objetivo que tenía desde hace tiempo y se me había resistido. También por toda la gente que venía apoyándome, desde mi familia y entrenadores hasta mis amigos".

Para el nadador, el secreto residió en la disciplina diaria. "Yo diría que la clave ha sido la consistencia. Desde que empezó mi temporada en agosto, no he dejado de entrenar ni un solo día". Con la mirada puesta en el futuro, concluyó con ambición: "Lo siguiente es el oro obviamente, y también me gustaría ser seleccionado por el equipo nacional para representar a España".

Con esta impecable mentalidad, ambición y el respaldo incondicional y consejos de su entrenador, Marc Llinàs, el bracista afronta el próximo curso cargado de motivación. Su trayectoria no solo confirma su enorme talento en la piscina, sino que también sirve de inspiración para las nuevas generaciones de la natación aragonesa. Ahora, tras haber acariciado el oro en 50 metros braza en Mallorca, Adrián Andrés afronta el descanso estival sabiendo que el camino trazado puede llevarle a metas aún más altas.