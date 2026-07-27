El CD Teruel presenta una novedosa iniciativa para incorporar al último jugador de la plantilla: "El jugador número 20 lo ficha Teurel"

"Cualquiera puede aportar económicamente una pequeña cuantía, que nadie va a decir cuál va a ser ni la mínima ni la máxima, para poder aportar un jugador más a la plantilla", ha explicado el presidente del CD Teruel, Santiago Gonzalvo, en rueda de prensa la novedosa iniciativa para añadir, esperan, por lo menos un jugador más a la plantilla de 19 efectivos que plantean confeccionar: "Va a ser una plantilla corta de 19 jugadores lo que nosotros podemos conseguir con los 619.000 € que hemos plasmado en el presupuesto para plantilla". Lo que supone para los turolenses un importante hándicap, según palabras del máximo responsable de los rojillos, respecto a otros equipos con 23, 24 o incluso 25 jugadores "Una de los primeros problemas surge con el presupuesto, es un presupuesto bajo, por no decir el más bajo de la categoría", ha reconocido Gonzalvo.

"Ya se me acababan las ideas y gracias a Dios me surgió esta idea", ha relatado el presidente. A través de un número de cuenta bancaria, la entidad recaudará una cantidad de dinero, mediante donaciones anónimas o nominales, que se destinará exclusivamente para la plantilla. En la práctica aunque el lema sea "El jugador 20 lo fichas tú", Gonzalvo ha explicado que con lo que se recaude se va a fichar un jugador, "ojalá pudiéramos fichar a 2 o incluso a 3, ni tampoco vamos a decir que ese jugador es tal nombre. Toda la plantilla será del club y de la ciudad". Entre el 20 y el 22 de agosto con la cantidad recaudada el director deportivo, Juanra Cabrero, realizará la incorporación (o incorporaciones) que estime oportuna.

"En Teruel capital somos una ciudad que siempre que hemos tenido que reivindicar algo y nos hemos unido, al final lo hemos conseguido. Entonces, quería hacer alguna activdad en la que tanto socios como empresas como no socios, como gente de Teruel puedan aportar económicamente una pequeña cuantía para poder aportar un jugador más a la plantilla", ha resumido.