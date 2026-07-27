Cinco medallas para Aragón en el Nacional de atletismo

El Campeonato de España de Atletismo celebrado este fin de semana en Málaga ha dejado cinco medallas para los representantes aragoneses, con tres oros, una plata y un bronce. Estas dos últimas se las colgó la velocista oscense Elena Guiu, la de bronce en los 100 lisos y la plata con el equipo de relevos del 4x100.

Los oros tuvieron su propia historia porque tanto Eduardo Menacho como Fabio Marco y el equipo del Intec Zoiti no lo habían logrado nunca antes en un campeonato absoluto. Así, Menacho conquistó su primer 5.000 nacional en una emocionante carrera con un tiempo de 13.59.36. Por su parte, Fabio Marco,el saltador del Simply Scorpoi 71 Fabio Marco, de tan solo 20 años, se impuso en el salto con pértiga con 5,45 metros. Y el Intec Zoiti integrado por Hamza Dair, Christian Iguacel, Eliezer Zolawo y Telmo Abadías conquistó el relevo 4x400 con 3.05.73.