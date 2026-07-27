Cuánto cuesta pasar una noche en el hotel en el que se aloja el Real Zaragoza en Boltaña

El Real Zaragoza comienza este domingo su segunda semana de preparación para la temporada 2026-27 en Boltaña. El club blanquillo realiza su tradicional estancia en el Hotel &Spa Monasterio de Boltaña desde ayer 26 de julio hasta el sábado 1 de agosto, para llevar a cabo la fase inicial del trabajo de pretemporada, quienes han puesto rumbo a esta pequeña localidad ubicada en la comarca del Sobrarbe. Aunque ha sido un refugio habitual durante varios años para el club maño, bien es cierto que no habían asistido por diferentes motivos de manera regular durante la última década.

El Hotel Monasterio de Boltaña es un antiguo Monasterio del siglo XVII, completamente renovado, se ha convertido en uno de los complejos más exclusivos del Pirineo Aragonés. Con 96 habitaciones y 40 villas con vistas hacia los Pirineos y al río Ara, el Zaragoza se instala en un entorno de lujo absoluto: 27 habitaciones reservadas solo para ellos, la segunda planta cerrada en exclusiva y spa con horario privado y un comedor habilitado únicamente para la expedición.

CONCENTRACION DEL REAL ZARAGOZA EN BOLTAÑA, HUESCA, LLEGADA DE LOS JUGADORES AL HOTEL MONASTERIO DE BOLTAÑA / Jaime Galindo / EPA

El complejo cuenta con restaurante a la carta, bar cafetería, piscina exterior con terraza, parque infantil, capilla del siglo XVII con capacidad para 220 invitados, gimnasio, taller de bicicletas, cuatro salones preparados para reuniones, charlas y ruedas de prensa. Además, el hotel ha adaptado espacios específicos para el club: salas privadas, zonas de descanso, cámaras llenas de agua y áreas de trabajo para utilleros y fisioterapeutas. “Nos hemos adaptado a sus necesidades”, explica Alicia Agraz, subdirectora del complejo.

Estas son las lujosas tarifas del complejo

La Villa Deluxe, de 42 metros cuadrados, con sala de estar y acceso directo al exterior, cuesta 204,25 € por noche. Está situada a 400 metros del edificio principal y mantiene la construcción típica en piedra. Ofrece opciones de solo alojamiento, desayuno o media pensión, con cancelación gratuita y sin depósito.

La Villa Pet Friendly, también de 42 metros cuadrados y con las mismas características, permite alojarse con mascota. Su precio es de 242,25 € por noche, con las mismas opciones de pensión y política de cancelación.

HOTEL SPA MONASTERIO DE BOLTAÑA, CONCENTRACION DEL REAL ZARAGOZA / Jaime Galindo / EPA

La Junior Suite, la opción más lujosa, ofrece 50 metros cuadrados, mobiliario elegante en tonos tierra y un equipamiento completo. Su precio es de 294,50€ por noche, también con cancelación gratuita y sin depósito.

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Mientras el equipo se prepara para la nueva temporada, el Monasterio de Boltaña se convierte en su refugio privado para estar en las mejores condiciones para el inicio del primer partido en la Primera Federación.