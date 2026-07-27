FÚTBOL
Carta de Mbappé sobre el Mundial: "Seguirá doliendo durante un tiempo"
El madridista ha publicado un mensaje dirgiéndose a los aficionados franceses en el que valora la actuación de su selección.
Kylian Mbappé ha publicado una carta a la afición francesa agradeciendo el apoyo de los hinchas y dedicando unas palabras a modo de reflexión sobre el papel de la selección francesa de fútbol en el Mundial de 2026. El capitán francés también habló del final de la etapa del exseleccionador, Didier Deschamps, y de la llegada al banquillo Zinedine Zidane.
El apoyo de la afición
"Nunca abandonaron la fe en nosotros, ni siquiera cuando menos lo merecíamos. Esta historia la escribieron millones de manos, no solo once en el campo, todas impulsadas por la misma pasión. Os quedasteis despiertos hasta tarde, a veces hasta la mitad de la noche. Os reunisteis en casa o bares con familia o amigos. Otros estuvieron allí mismo con nosotros, todas las generaciones juntas unidas alrededor del mismo placer, el de compartir. Esa es la fuerza del deporte", advertía Kylian e el inicio de su mensaje.
También se refirió al esfuerzo del grupo de futbolistas que lideraba con las siguientes palabras: "Seguirá doliendo durante un tiempo, no trajimos un trofeo de equipo. Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia. Sin su trabajo, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos llevó del primer al último partido, nunca habría marcado tanto. Este título les pertenece al equipo tanto como a mí".
Respecto al futuro de la selección comentó que "el fútbol, en el fondo, sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, que trabajamos toda la vida para intentar dominar, pero sigue siendo un juego. Esta Copa del Mundo llega a su fin, pero la historia, continúa. Habrá otras noches de verano en las que nos reuniremos de nuevo. No hemos terminado de jugar juntos". Y terminó dedicando unas palabras a Didier Deschamps: "A Didier, ya le he dicho lo que tenía que decir, lo sabe. Gracias a él, y a todos aquellos a los que nadie ve nunca y sin los cuales nada de esto sería posible".
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Fuente: El Periódico
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