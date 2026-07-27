Del Pirineo al mar. Endika Mezo, bronce en el Campeonato de España de Kitesurf U16: "El pantano más cercano que tengo está a dos horas y media en coche"

Los 220 kilómetros que separan por carretera Torla-Ordesa de la playa más cercana no han sido impedimentento para que Endika Mezo (Torla-Ordesa, 2011) obtuviera el bronce en el Campeonato de España de Kitesurf U16 en la modalidad de Freestyle, celebrado en Tarifa (Cádiz) entre el 29 de junio y el 3 de julio. El único aragonés de los 24 participantes en la categoría de menores de 16 años, se clasificó directo a la final en primera ronda, tras ser el mejor de su manga.

Endika Mezo de espaldas realizando un truco en el Campeonato Nacional de kitesurf / Servicio especial

Un hito que gana relevancia si se tiene en cuenta que el joven no dispone de un lugar adecuado para practicar su deporte en los alrededores de su lugar de residencia: "El pantano más cercano que tengo está en Zaragoza, el de La Loteta, que lo tengo a dos horas y media en coche". Aprovecha los días que tiene fiesta en el instituto, siempre y cuando haya viento por supuesto, para ir a entrenar. Con el curso académico en marcha, esto se traduce en aproximadamente dos fines de semana al mes. Estas últimas semanas de mayo y junio, con el Campeonato de España a la vuelta de la esquina, sí que ha podido ir de manera más recurrente y practicar en otras ubicaciones en la Costa Brava, como Sant Pere Pescador (Gerona). "Mi padre ha hecho el esfuerzo de llevarme y ayudarme para que pueda llegar a tener el nivel que tengo ahora, además de poder ir a la competición", agradece el pequeño kitesurfista.

Donde muchos verían un obstáculo o una desventaja, Mezo lo afronta como una oportunidad: "Sé que las veces que voy a entrenar lo tengo que aprovechar y sacar el máximo partido, por ejemplo, sé que cuando voy tengo que sacar uno o dos trucos". Después de todos los entrenamientos, gracias a que tanto su padre como su madre pudieron cogerse vacaciones en sus respectivos trabajos, viajaron a Tarifa tres días antes del inicio de la competición para toda la preparación. El primer día no se pudo salir a la mar por el viento. En el segundo, el aragonés hizo un gran papel y fue el mejor de su ronda, lo que le valió para clasificarse directamente a la final.

Sé que las veces que voy a entrenar lo tengo que aprovechar y sacar el máximo partido Endika Mezo — Tercer clasificado en el Campeonato de España de kitesurf U16

El viento, determinante en esta disciplina, impidió que la competición se desarrollase con normalidad y no fue hasta el jueves cuando se pudo lanzar la ronda final. Así, tras dos días sin poder salir y con importantes complicaciones, el kitesurfista de 15 años salió a por todas: "El viento estaba fuerte y racheado, eran condiciones difíciles, pero al final me costó dos trucos acostumbrarme -relata-. Luego ya pude empezar a rendir y sacar los trucos que controlo y conseguí quedar tercero".

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Endika Mezo en el podio U16 / Servicio Especial

La ambición de este ejemplo de superación no tiene límites: "Tenemos intención de ir al Campeonato del Mundo en Alemania". Un evento que se celebra entre el 19 y el 23 de agosto en Sankt Peter-Ording y que sería "una experiencia inolvidable" para Mezo, pero todavía está en el aire por temas económicos: "Es mucho dinero, entre la gasolina, la estancia... por eso estamos pidiendo ayuda para ver si podemos ir". Una búsqueda de patrocinadores que de ser fructífera conseguiría que el joven kitesurfista del Pirineo pudiera volar todavía más alto.