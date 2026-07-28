El barbastrense Mohamed Amine buscará el oro en el Europeo Universitario de Kickboxing en Tirana

El kickboxer altoaragonés Mohamed Amine El Hamdani Habz volverá a representar a la Universidad de Zaragoza en el máximo escaparate internacional. El luchador barbastrense disputará los Campeonatos Europeos Universitarios de Deportes de Combate 2026 (EUSA), que tendrán lugar en Tirana (Albania) entre el 14 y el 16 de septiembre, con el objetivo claro de superar la medalla de plata conseguida la pasada edición y coronarse campeón continental.

Acompañado por su entrenador Carlos Alcoba, el deportista competirá en la modalidad de Tatami-Sport dentro de las pruebas de Pointfight y Kick-Light, en la categoría de -63 kg. Se trata de la segunda participación consecutiva de Amine en esta cita europea tras su histórica actuación en 2025 en Varsovia (Polonia), donde logró la medalla de plata en Pointfight, lo que le convirtió en el primer universitario aragonés en subir al podio europeo de deportes de combate, y un noveno puesto en Kick-Light.

Una temporada impecable

Amine afronta el torneo en el mejor momento de su carrera deportiva. Este 2026 se ha proclamado Campeón de España de Pointfight y subcampeón nacional de Light-Contact en La Nucía (Alicante), logros a los que suma una medalla de oro internacional en Ámsterdam y dos platas en Beveren (Bélgica).

Este expediente le sirvió para recibir recientemente el Trofeo Pepe Pardos al Mejor Deportista Universitario Masculino del curso 2025-2026, galardón con el que la Universidad de Zaragoza reconoció "su proyección, esfuerzo y los resultados obtenidos luciendo la camiseta de la institución académica".

El reto en tierras albanesas llega además en un momento clave en el plano personal, tras graduarse recientemente en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Zaragoza. En los últimos años, el barbastrense ha compaginado las exigencias del grado universitario con los entrenamientos de élite y las competiciones oficiales defendiendo a la Escuela Kickboxing Barbastro, la selección de Aragón y la propia universidad.

Rumbo a la cita continental

El certamen en Tirana reunirá a deportistas universitarios de más de 20 países en disciplinas como judo, karate, taekwondo y kickboxing. Las pruebas de esta última modalidad se desarrollarán entre el 14 y el 16 de septiembre en la Universidad de Deportes de la capital albanesa.

Actualmente, Amine se encuentra inmerso en una exigente fase de preparación a las órdenes de Carlos Alcoba para llegar en las mejores condiciones físicas y tácticas y se muestra agradecido con la Universidad de Zaragoza y la Federeación Aragonesa de Kikckboxing/Muaythai por esta "nueva oportunidad": "No olvido a todas las personas que han aportado su granito de arena. Este logro no es solo mío, es de todos los que han creído en este sueño compartiéndolo". El objetivo está claro: mejorar todavía más los resultados de Varsovia y lograr el ansiado oro.