Eduardo Menacho, campeón de la prueba de 5000 metros en el Campeonato de España: "Sabía que me quedaba un bala más"

Quedan 150 metros para la línea de meta. El subcampeón del año anterior, Abdessamad Oukhelfen, David de la Fuente, un heroico Daniel Arce, que había protagonizado una escapada en solitario durante gran parte de la prueba, Aaron Las Heras y Eduardo Menacho apretaban los dientes en cabeza de carrera. En ese instante de máxima tensión, cuando las fuerzas flojean en la inmensa mayoría de los atletas, Menacho decidió lanzar su zarpazo. Con una aceleración limpia y demoledora, el atleta zaragozano dejó atrás a sus rivales para cruzar la meta en solitario y proclamarse campeón de España absoluto de 5.000 metros por primera vez para él en esta distancia.

Eduardo Menacho, en lo más alto del podio del 5.000. / RFEA

Un triunfo trabajado a fuego lento tras doce meses de preparación constante que confirman su madurez en la élite del atletismo nacional. Aún con la resaca emocional de la victoria, el aragonés mantiene los pies en la tierra. "Sigo tratando de disfrutar de los momentos buenos, porque cuestan mucho y no siempre te toca el lado bueno de la moneda", confiesa Menacho con la serenidad de quien conoce de primera mano la exigencia del alto rendimiento.

Una estrategia ganadora

La carrera en el feudo malagueño no ofreció tregua. La valentía de Dani Arce, que probó fortuna con un ataque lejano llegando a abrir un hueco de hasta 50 metros, agitó la prueba desde los primeros compases. "Dani le da mucha salsa a las carreras, es un corredor valiente", analiza el aragonés. Sin embargo, lejos de caer en la precipitación, Menacho mantuvo la cabeza fría dentro del pelotón perseguidor, gestionando distancias y guardando un cartucho decisivo.

"Al principio me importaba un poco menos la posición, pero viendo cómo se separaba la carrera sabía que tenía que estar más adelante. En las últimas vueltas hay que estar bien colocado y atento a los cambios de la gente más fuerte", explica sobre su planteamiento táctico. Una lectura de carrera impecable que él mismo resume con una gráfica metáfora propia del Lejano Oeste: "Yo a veces me lo imagino como un revólver. Tienes X balas y cada cambio de ritmo o de velocidad es una bala que gastas. Si te quedas sin balas en la recámara, la pistola no funciona. Esta vez a mí me quedaba una bala más".

Eduardo Menacho lidera el grupo durante los 5000 metros del Campeonato de España de 2026 / Servicio especial

Ese último cartucho fue el que desarmó a sus oponentes en el tramo decisivo. "Cuando metí ese último hachazo a falta de 150 metros y vi que me estaba yendo y casi no podían responder, te tranquilizas y dices: 'Lo voy a conseguir, esto es lo que he soñado y por lo que he trabajado'", rememora el campeón por partida doble en 10.000 y 5.000 metros, este último triunfo se sumó a las otras cuatro medallas aragonesas en el Campeonato de España, organizado por la Real Federación Española de Atletismo.

La reinvención hacia los 5.000 metros

Pese a que el 10.000 ha sido históricamente su "prueba estrella", Menacho ha sabido adaptar su preparación para exprimir al máximo sus opciones en la distancia corta. El plan de trabajo coordinado con su equipo técnico pasa por apretar en la pista larga durante la primavera para luego afinar la velocidad en verano.

Eduardo Menacho durante el esprint final en Málaga 2026 / Servicio especial

"Preparamos el campeonato del 10.000 para abril y mayo, y ya luego empezamos a preparar distancias más cortas: menos kilómetros y más intensidad", detalla el atleta sobre su planificación. Un proceso de adaptación continua para adquirir esa chispa final que marca las diferencias a nivel nacional. "Son bastantes años los que llevamos intentando mejorar esos cambios rápidos y ver que da resultados es una alegría y una satisfacción enorme".

A la espera del billete para el Europeo

Con el oro nacional colgado al cuello, el horizonte inmediato del zaragozano pasa por la cita continental de dentro de dos semanas, donde aspira a competir en la prueba de los 10.000 metros. Un desenlace que depende de los descartes y reajustes finales de la lista oficial de la RFEA. "Estoy en la lista de espera, aguardando a ver si hay bajas o renuncias. Hay que esperar entre 24 y 48 horas a que los diferentes países confirmen quién renuncia para ir corriendo puestos, así que me esperan unos días de comerme las uñas", comenta respecto a las horas de incertidumbre previa.

Eduardo Menacho dedica su victoria a la grada. / Servicio especial

Pese a la espera, la hoja de ruta de Menacho y su cuerpo técnico es muy sencilla: "El plan es entrenar como si fuéramos a ir, pensando que va a salir todo bien para que, si es así, nos pille preparados". Una muestra más de la constancia y de la forma de trabajar de un atleta que ha aprendido a disparar la bala de plata en la recámara en el momento preciso.