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La XLII Vuelta Ciclista al Bajo Aragón reunirá a 200 corredores de 34 equipos

Presentación de la XLII Vuelta Ciclista al Bajo Aragón

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La XLII Vuelta Ciclista al Bajo Aragón reunirá a 200 corredores de 34 equipos nacionales e internacionales entre el 7 y el 10 de agosto, consolidándose como una de las pruebas de cadetes más veteranas del calendario español. La competición recorrerá distintas localidades de la comarca con cuatro etapas y contará con la participación de equipos procedentes de España, Francia y Bélgica.

La directora general de Deporte del Gobierno de Aragón, Cristina García, ha presentado este martes en rueda de prensa la prueba junto a representantes de las instituciones y del Club Ciclista Caspolino, organizador del evento. García ha destacado que alcanzar las 42 ediciones "dice mucho de la calidad y de la historia" de una carrera que considera ya un "fijo" del calendario deportivo aragonés y ha subrayado el creciente nivel competitivo de una cita por la que han pasado ciclistas como Fernando Escartín, David Cañada o Ángel Vicioso. Por su parte, el presidente del Club Ciclista Caspolino, Santiago Catalán, ha explicado que la organización ha completado el cupo máximo de 200 corredores y que incluso ha tenido que rechazar solicitudes de nuevos equipos.

La prueba arrancará el 7 de agosto con una etapa de 57,5 kilómetros entre Maella y Caspe, con final en el Alto del Castillo. El día 8 se disputará una contrarreloj individual de 4,7 kilómetros en Chiprana, mientras que el 9 de agosto la carrera recorrerá Fabara y Nonaspe en una etapa de 58,4 kilómetros. La competición concluirá el día 10 con el tradicional circuito entre Caspe y Chiprana, de 63,5 kilómetros.

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El diputado provincial Abraham Martínez ha señalado que la competición se ha convertido en un referente para la comarca y ha resaltado el papel del voluntariado, mientras que la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, ha agradecido el trabajo "vocacional y altruista" del Club Ciclista Caspolino. Catalán ha querido cerrar la presentación con un reconocimiento a los 80 voluntarios que hacen posible el desarrollo de la carrera, cuya labor considera imprescindible para garantizar la organización de las cuatro jornadas de competición.

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