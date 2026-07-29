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Selección brasileña

Carlo Ancelotti anuncia una renovación de Brasil con el Mundial 2030 en el punto de mira

El técnico italiano pretende restructurar la 'Canarinha' en los próximos cuatro años y dar más importancia a las jóvenes promesas del país

Carlo Ancelotti durante el partido de dieciseisavos del Mundial entre Brasil y Japón.

Carlo Ancelotti durante el partido de dieciseisavos del Mundial entre Brasil y Japón. / SAM WASSON / EFE

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Max Pérez

Vienen tiempos de cambios en la pentacampeona del mundo. Brasil no era de las favoritas en el Mundial de este verano. y aun así consiguió dar menos de lo esperado: la Noruega de Haaland pasó por encima de una 'canarinha' que brilló por su ausencia. Por ello, su seleccionador, el italiano Carlo Ancelotti, anunció que la plantilla brasileña vivirá una revolución para tratar de regresar a la cima.

Así lo detalló el técnico italiano tras reunirse con la comisión técnica de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para definir la hoja de ruta del equipo de cara al próximo Mundial. Ancelotti, que llegó al mando de Brasil en 2025, renovó en mayo hasta 2030, para llegar a la Copa del Mundo de España, Marruecos y Portugal.

La Copa América 2028, primer título a la vista

Previo a la cita mundialista, llegarán la liguilla sudamericana de clasificación, que empezarán en la segunda mitad de 2027. Un camino que, a priori, tiene que ser más llano de lo habitual por la clasificación automática de Argentina, Paraguay y Uruguay, que serán sede de los partidos inaugurales del centenario de la Copa del Mundo.

Un año más tarde, en 2028, llegará la Copa América, el primer gran reto de esta selección brasileña renovada. "Comenzaremos a conformar un nuevo equipo, observando a jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron en el Mundial y que aún tienen mucho que aportar a la selección", afirmó el experimentado entrenador en un comunicado.

Los jugadores de Brasil, Casemiro y Neymar celebran tras marcar un gol en el Mundial de Fútbol 2026.

Los jugadores de Brasil, Casemiro y Neymar celebran tras marcar un gol en el Mundial de Fútbol 2026. / Carlos Ramírez / EFE

Los jóvenes toman la delantera

Ancelotti no dio más detalles ni nombres concretos, pero todo apunta a un cambio de ciclo en el que las jóvenes promesas de la Brasileirao tendrán mucho que decir. En contrapartida, habrá jugadores más veteranos como Casemiro o Neymar, entre otros, que pueden desaparecer del equipo por la edad.

Al mismo tiempo, la CBF tiene la intención de mejorar la coordinación entre la selección absoluta y las selecciones formativas. Ofrecer un buen papel en el mundial sub-17 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles son los primeros objetivos que se ha fijado la Confederación.

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“Esto marca el inicio de una nueva etapa en nuestra labor al frente del departamento de Selecciones Nacionales. Trabajaremos arduamente durante este periodo para poder representar bien a nuestro país en todas las competiciones que se avecinan, comenzando con las eliminatorias para el Mundial y la Copa América”, comentó Rodrigo Caetano, coordinador general de las selecciones nacionales masculinas.

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Fuente: El Periódico

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