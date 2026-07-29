El CBZ ya conoce su hoja de ruta para la temporada 2026-27: fechas, derbi aragonés y estreno en el Siglo XXI

El Club Baloncesto Zaragoza (CBZ) ya tiene perfilado su camino para el curso 2026/27. Mientras la entidad mantiene activa su campaña de abonados bajo el lema "Todo lo que viene", la escuadra aragonesa conoce los detalles de un año exigente que alzará el telón a mediados de septiembre con la Copa España y vivirá su estreno en la Segunda FEB el próximo 4 de octubre en el Pabellón Siglo XXI, tras el sorteo del calendario oficial realizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

El CBZ en Sevilla en la vuelta del 'playoff' en Segunda FEB. / CAJA 87

Antes de abordar la competición liguera, el balón comenzará a botar en el Siglo XXI con la fase de grupos de la Copa España. El CBZ disputará tres encuentros en esta primera ronda, dos de ellos ante su afición:

13 de septiembre: CBZ vs. Tres Cantos en el Pabellón Siglo XXI.

CBZ vs. Tres Cantos en el Pabellón Siglo XXI. 19 de septiembre: Class Bàsquet Sant Antoni vs. CBZ en Ibiza.

Class Bàsquet Sant Antoni vs. CBZ en Ibiza. 27 de septiembre: CBZ vs. Getafe en el Pabellón Siglo XXI.

Después del estreno copero, la Segunda FEB arrancará de forma oficial el domingo 4 de octubre. El equipo zaragozano iniciará la liga regular en casa midiéndose al Bisbal Bàsquet, en lo que supondrá el primer choque oficial del nuevo proyecto deportivo ante la hinchada local.

El derbi aragonés frente al Peñas Huesca

Uno de los momentos más esperados del calendario será el choque regional frente a Peñas Huesca. La rivalidad aragonesa en Segunda FEB vivirá sus dos entregas en las siguientes fechas fijadas por el calendario de la FEB:

Ida (Jornada 6): 7 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de Huesca.

7 de noviembre de 2026 en el Palacio de los Deportes de Huesca. Vuelta (Jornada 19): 20 de febrero de 2027 en el Pabellón Siglo XXI.

La preparación del equipo que dirige la dirección deportiva aragonesa echará a andar el próximo 17 de agosto, fecha fijada para el inicio del trabajo sobre el parqué. Para ese día, la plantilla llegará con sus filas prácticamente completas tras las recientes incorporaciones de Japhet Medor y Nolan Bertain y la renovación del pilar interior Edu Gatell.

El CBZ busca apuntalar un bloque competitivo con clara presencia de jugadores zaragozanos que permita dar un salto de nivel respecto al ejercicio anterior.