El CB Peñas Huesca pone en marcha su campaña de abonados para la temporada 2026-27: 'Tu voz, nuestra fuerza'

El CB Peñas Huesca ha puesto en marcha de forma oficial su campaña de abonados para la temporada 2026/27 bajo el lema Tu voz, nuestra fuerza. La iniciativa sitúa en el centro del proyecto a la afición peñista, buscando consolidar el pabellón como un fortín en el que "cada aplauso y cada grito de ánimo resulten determinantes para empujar al equipo en los momentos más exigentes de la competición", reza el comunicado en el que la han dado a conocer.

Para incentivar la asistencia al pabellón, la directiva ha diseñado una serie de tarifas adaptadas a diversos perfiles de aficionados. En la opción de máximo respaldo se sitúa el Abono Protector, fijado en 180 €, seguido del Abono Adulto por 150 €. Por su parte, se establece una tarifa reducida de 125 € para jubilados mayores de 65 años, socios 2025 de las Peñas Recreativas y padres y madres de la cantera. Pensando en el público más joven, la entidad ofrece el Carnet Joven (de 15 a 25 años) por 80 € y la categoría Infantil (de 7 a 14 años) por 60 €, mientras que los niños de 0 a 6 años podrán entrar de manera completamente gratuita. Para quienes prefieran acudir de forma puntual, la venta de entradas para partidos mantendrá un precio de 15 euros para la Entrada General y 5 euros para la Entrada Infantil (7-14 años).

La renovación y alta de abonos vía online ya se encuentra disponible a través de la plataforma oficial del club. Asimismo, este viernes 31 de julio, la entidad celebrará una jornada especial en el Green Friday dentro de la tienda Different Urban. En este punto de encuentro, los seguidores podrán tramitar su carné y adquirir en exclusiva la nueva camiseta oficial de visitante. Se trata de una equipación blanca muy especial dedicada a la provincia de Huesca, pensada para que la Marea Verde pueda lucirla durante las próximas Fiestas de San Lorenzo. Respecto a la atención presencial continua, la sede oficial de venta estará situada en El Coso Bajo (junto a Misako), comunicándose próximamente el horario y fecha de apertura.

Calendario 2026-27

La competición oficial alzará el telón en septiembre con la disputa de tres enfrentamientos en la fase de grupos de la Copa España, ante Reina Proteínas Clavijo y Logrobasket, el 12 y 19 de septiembre, respectivamente en el Palacio Muncipal de los Deportes de Huesca y frente al Biele ISB el 26 de septiembre en Azpeitia (Gipúzcoa). Tras esta primera toma de contacto, el debut en Segunda FEB llegará el 4 de octubre, una fecha marcada en rojo en el calendario, el estreno en Segunda FEB contra el Bàsquet Llíria, lejos de Huesca. Sin embargo, los choques más esperados por la hinchada peñista serán los derbis aragoneses ante el Club Baloncesto Zaragoza, cuyo partido de ida se disputará el 7 de noviembre en Huesca, mientras que la vuelta en el Pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa tendrá lugar el 20 de febrero de 2027. Con esta hoja de ruta definida, el club apela de nuevo "a la unión entre grada y vestuario para superar juntos cada reto del curso".