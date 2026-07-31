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Para el filial

El Barça anuncia el fichaje del belga Jesse Bisiwu, de 18 años

El delantero, que ha costado 8,5 millones y firmó hasta 2031, se entrenará con el primer equipo y jugará en el Barça Atlètic

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas.

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas. / CLUB BRUGGE

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Joan Domènech

Joan Domènech

Con un pie en Barça A y otro en el Barça B. Jesse Bisiwu es el nuevo fichaje que incorpora el club azulgrana. El extremo belga de 18 años entrenará a las órdenes de Hansi Flick con el primer equipo y jugará con el Barcelona Atlètic de Juliano Belletti.

El Barça y el Club Brujas cerraron definitivamente la operación y Bisiwu, nacido el 22 de enero de 2008 en una familia de ascendencia ghanesa, acudió a la ciudad deportiva de Sant Joan Despí para encontrarse con Deco, el director deportivo, y firmar su contrato. El fichaje costará al club azulgrana, según algunas fuentes, 8,5 millones de euros a los que se sumarán unas variables en función de la progresión del futbolista y un porcentaje de una futura venta para el Brujas. El delantero, que se ha comprometido por cinco temporadas (hasta 2031), viajó a Birmingham para empezar a entrenar cuanto antes con sus nuevos compañeros.

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El club azulgrana detectó a Bisiwu en el Europeo sub-17 del 2025, donde el extremo, zurdo, de gran habilidad técnica y envergadura (1,85 m.) brilló hasta acabó formando parte del once ideal. Empezó su carrera en el Lovaina (2014-2020) y continuó en el Brujas, que le incorporó a su cantera. Disputó la Youth League con el equipo juvenil (marcó tres goles y dio una asistencia en la última edición) pero competía en la segunda división belga con el Club NXT, que es una suerte de filial del Brujas. Es internacional con Bélgica.

Fuente: El Periódico

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