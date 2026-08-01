El mejor refugio es el que todos cuidamos: Conoce la plataforma aragonesa que presenta juegos para promover el buen uso de los refugios no guardados

Hace unos meses, un excursionista se encontró una desagradable estampa al abrir la puerta del refugio de Besiberri, campamento base para pernoctar antes de encaramarse a un macizo que se ubica a un puñado de kilómetros de la frontera entre Aragón y Cataluña. Algún carnuz había destrozado su interior, vandalizando sus literas, destripando los colchones y reventando el mobiliario. El vídeo tuvo un impacto súbito en redes sociales, indignando a la comunidad montañera y provocando un debate sobre el buen uso y la conservación de estos santuarios compartidos por todos.

En Aragón, varios proyectos trabajan desde distintas perspectivas en la dignificación de la red de refugios libres, que sirven como alojamiento ocasional o resguardo de urgencia para muchos andarines en sus aventuras veraniegas. Fomentar una estancia responsable es la misión central de Refugios no guardados, plataforma que, a través de su web y su cuenta de Instagram, ha recopilado más de un centenar de este tipo de instalaciones y áreas de vivac en Aragón y otros territorios como Cataluña, Navarra, La Rioja, Castilla y León, Asturias, Andorra o Francia.

Ahora esta campaña pone el foco en sembrar una semilla de educación y respeto entre los más pequeños. Para este verano lanzan un conjunto de recursos pedagógicos gratuitos destinados a familias, escolares, asociaciones scouts, clubes senderistas... "Los hemos depositado en la web para que cualquier persona o colectivo pueda descargarlos. Nuestra filosofía es dejar la menor huella posible; por eso decidimos no imprimirlos ni dejarlos en los refugios", señala Pedro Ausejo, portavoz de Refugiosnoguardados.org.

Las fichas educativas se pueden descargar de forma gratuita en la web refugiosnoguardados.org / SERVICIO ESPECIAL

Estos recursos han sido diseñados para fomentar el sentido común. Han trabajado durante todo el curso para darles forma. "Son en total cuatro actividades, aunque la idea es ampliarlas con nuevas propuestas. Evidentemente, se aborda el uso responsable de los refugios y otros temas ligados al conocimiento del medio, como un acercamiento a la fauna y la flora desde el juego, la educación ambiental o una sobre astronomía que incluye un planisferio para observar los cielos nocturnos", indica Carmen Abad, educadora responsable de su diseño.

En esta línea avanza una iniciativa que cuenta con la colaboración de la Federación Aragonesa de Montaña y la Fundación Ibercaja. Seguro que, si has visitado en los últimos meses alguna de estas bordas, te habrás topado con un cartel informativo, con aroma retro, réplica actualizada de un recordado afiche que nos acompañó en nuestra infancia piscinera. Este panel didáctico recoge las reglas básicas para utilizar estos ligares comunes, pensando no en el disfrute personal, sino en la comodidad de quien vendrá después, el compromiso y la solidaridad con su correcta conservación. Esta llamativa ilustración es la base de dos de las láminas educativas que se incluyen entre los materiales que pueden descargarse libremente en www.refugiosnoguardados.org.

Buena acogida

Llevan disponibles varias semanas y la acogida "ha sido buena; nos dicen que son majicos y fáciles de hacer". Han probado sobre el terreno la aceptación de las plantillas, autónomas y sencillas para su comprensión. El Grupo Scout Cachimalla accedió a ponerlas a prueba sobre el terreno. "Creemos que tendrán una buena utilidad para los grupos que suban a utilizar un refugio, antes de hacerlo o para realizar sesiones en el aula", subraya Carmen Abad.

A estos juegos se suman dos hojas para rellenar con información voluntaria. Una es la clásica y sencilla guía técnica para describir el estado de los refugios de manera directa, rellenando distintos ítems como su ubicación, facilidad de acceso, capacidad, cercanía de agua y leña o dispositivos de urgencia. "Toda esa información la añadimos a la web, que el año pasado recibió más de dos millones de visualizaciones, y a la cuenta de Instagram. Somos austeros en los contenidos porque queremos centrarnos en que la información llegue de forma evidente", insiste Ausejo. Su cuenta de Instagram reúne características detalladas y fotografías de más de 110 refugios libres y zonas de vivac.

Ahora también han añadido un documento para ampliar la historia de estas ‘casitas’, abriendo una investigación cooperativa para asomarse al origen y al pasado de cada uno de los refugios. "Llamamos a la colaboración de las personas que habitan el territorio, que conocen estos lugares y pueden aportar su conocimiento para saber más sobre nuestros refugios, reforzar el sentimiento de pertenencia y fomentar con ello su conservación", puntualiza Pedro Ausejo.

El calendario de Refugiosnoguardados.org ha estado repleto de ajetreo durante el último año. En estos meses han difundido su mensaje y su proyecto con reuniones informativas en las cuatro comarcas pirenaicas y están impulsando una colaboración abierta con la Escuela de Pastores La Estiba, de San Juan de Plan, al tratarse de un colectivo prioritario y especialmente preocupado por el buen uso de estas bordas de altura que utilizan durante la época de transhumancia.

Aunque su labor no se centra en la rehabilitación de estas infraestructuras, gracias a un acuerdo con la Mancomunidad del Valle de Broto hace unos meses repintaron el interior del refugio de Otal y están previstas otras intervenciones similares en este costado del Sobrarbe, además de nuevas salidas organizadas de limpieza, colocación de cartelería y pequeños trabajos de acondicionamiento. La próxima actuación será en septiembre en Aragüés del Puerto, en colaboración con los voluntarios de la Fundación Ibercaja.