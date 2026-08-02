Paula Blasi se mantiene como mejor joven del Tour

Era un recorrido plenamente suizo por los alrededores del lago Leman, que ya fue escenario en el capítulo masculino de la contrarreloj del Tour que ganó Remco Evenepoel hace dos semanas. La segunda etapa de la Grande Boucle femenina no presentaba dificultades añadidas puesto que había cinco cotas sin excesiva dureza, sobre todo situadas en la parte central del recorrido. Así que hubo repetidora en la victoria, la neerlandesa Lorena Wiebes. Paula Blasi conservó el jersey blanco como mejor ciclista menor de 25 años en la ronda francesa que este lunes penetra ya en el territorio originario de la prueba.

La segunda etapa estuvo marcada por una fuga individual de la neerlandesa Riejanne Markus, que logró aguantar hasta que fue pillada a 600 metros de la meta. Siempre ocurre igual y escapadas de este tipo sirven para obtener al menos la recompensa de ser elegida como la combativa de la jornada dominical.

Camuflada

Blasi, por su parte, estuvo casi siempre camuflada en el pelotón principal, aunque en dos ocasiones se la vio trabajando para su compañera italiana Elisa Longo Borghini, que ejerce mucho dominio en el UAE. Luego a la hora del esprint, la corredora catalana no quiso asumir riesgo y se dejó caer hasta la 19ª novena posición, un lugar discreto, pero suficientemente seguro para mantener el jersey blanco a las espaldas. “Llevar el ‘maillot’ blanco me sienta muy bien y representa un subidón de moral. Mantenerlo hasta Niza (donde el domingo que viene acaba el Tour) sería genial, pero dependerá de cómo se desarrolle la carrera. Corro en un equipo con grandes ambiciones que quiere conseguir el jersey amarillo”, dijo la ciclista catalana en Suiza antes de partir. Queda la duda de saber la apuesta verdadera del UAE a la hora de aspirar al jersey amarillo de la carrera.

Lorena Wiebes se impone en la segunda etapa del Tour. / ASO / BILLY CEUSTERS

Por ahora, lo viste la neerlandesa Wiebes, del SD Worx, que hizo una exhibición en la llegada a Ginebra donde ganó la etapa sin apenas oposición para hacer gala de la condición de mejor velocista del mundo.

Este lunes lo tendrá algo más complicado en la tercera etapa del Tour que ya penetra en territorio francés puesto que, posiblemente, con el esprint de Ginebra ya se han terminado las llegadas masivas. Con un territorio más hostil hay esperanzas para una escapada organizada o para una encerrona en toda regla si algún equipo de los potentes se pone juguetón y tiene ganas de montar el lío.

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El perfil de la tercera etapa. / ASO

Muy constante también se vio a la catalana Mireia Benito, pieza clave en el AG Insurance. Es la doble campeona de España de ruta y contrarreloj y todo parece indicar que la próxima temporada correrá en el Movistar que sigue negociando con Blasi. El conjunto español es el mejor situado para contratar a la ciclista de Esplugues, aunque el UAE sigue presionando para que se mantenga en sus filas, de ahí toda la polémica sobre el papel que Blasi tiene que jugar en este Tour que ya empieza a entrar en mayores dificultades a partir de este lunes. El martes se celebra la contrarreloj y el miércoles una etapa de aúpa con ocho puertos antes de que aparezcan los viñedos de Beaujolais.