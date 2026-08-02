Wanapix, Contazara Zaragoza y Bada Huesca se ponen en marcha este lunes

Tres de los principales equipos de Aragón comienzan este lunes el trabajo de preparación para la próxima temporada: el Wanapix Zaragoza, el Contazara y el Bada Huesca. Como en el primer día del colegio, será el turno de las presentaciones. Lo hará el Wanapix tras su regreso triunfal a la máxima categoría del fútbol sala nacional con un acto que se celebrará en el Hotel Diagonal Plaza.

La jornada comenzará a las 18.30 horas con la presentación ante los medios de Célio Coque como nuevo jugador del Wanapix. El internacional portugués comparecerá acompañado por Tunha, su agente y representante de Five Company, una de las agencias de representación con mayor presencia en el fútbol sala internacional. A las 19.00 horas comenzará el acto de presentación de la temporada 2026-27, que contará con la presencia de todos los jugadores de la primera plantilla y del cuerpo técnico.

Antes, a las 17.00 horas, se presentará el Contazara Zaragoza en las instalaciones del Stadium Casablanca, donde llevará a cabo su primera sesión del verano. Antes del inicio del entrenamiento y durante los primeros minutos de la sesión, tanto el cuerpo técnico como los jugadores ofrecerán sus primeras impresiones del curso. Esta primera sesión marcará el arranque del trabajo de preparación para la nueva temporada, la segunda en la que el club competirá en la División de Honor Plata.

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Misma categoría en la que tendrá que jugar el Bada Huesca tras su descenso del pasado curso. Con el incombustible José Nolasco al frente, el cuadro oscense será el más madrugador, pues empezará en el Hotel Abba a las 10.30 para presentarse en el mismo escenario a las 20.00 horas. El equipo tiene ya una cargada agenda de entrenamientos en el gimnasio y en la pista hasta el sábado y su primer compromiso llegará el viernes 14 de agosto en Gurrea de Gállego, el Torneo ‘Aragón, Sabor de Verdad’ frente al BM Contazara Zaragoza.