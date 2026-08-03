El Contazara arranca su segundo año en Liga División de Honor Plata

El Contazara Zaragoza, tras presentar la campaña de abonados el pasado mes de julio, ha echado a andar este lunes con el propósito, como ha desvelado su entrenador, Carlos García, de "llegar lo mejor preparados posible al primer partido, que siempre es difícil para todo el mundo". "Empezamos fuerte con el Guadalajara, recién descendido, en casa el primer día con toda la ilusión del mundo e intentaremos poner las cosas lo más difíciles posibles", ha explicado el técnico.

Plantilla completa y cuerpo técnico del Contazara Zaragoza para la campaña 2026-27. / Laura Trives / EPA

Un salto de calidad

Para afrontar este reto, el conjunto zaragozano ha optado por darle continuidad a gran parte de la plantilla que logró la permanencia el año pasado en la segunda categoría del balonmano nacional. A los que se suman seis fichajes con los que "la plantilla ha pegado un salto de calidad, tenemos buenas opciones", se ha mostrado satisfecho García. Se trata de el portero Murillo Araujo, el extremo Mohammed Maamla, en primera línea, Goñi Macua, Mateo García y Oier Ruiz-Zaberio, y el pivote Rubén Etayo.

Los fichajes del Contazara Zaragoza. / Laura Trives / EPA

La ilusión de un nuevo reto en el Contazara

"Cuando llega una nueva temporada y encima en un nuevo proyecto, como es mi caso, siempre se empieza con muchísima ilusión y sobre todo agradecido de estar un año más haciendo lo que más nos gusta", ha confesado Etayo, que llega procedente del Club Balonmano Soria, por lo que ya conoce esta categoría.

Con la mirilla puesta en toda la temporada, el técnico, renovado tras llegar a mitad de temporada, ha definido la División de Honor Plata como "una Liga superigualada". "El año pasado hasta las dos últimas jornadas la igualdad era máxima y todo estaba por decidirse", ha recordado en el primer entrenamiento de la temporada.

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Cuatro jugadores del Contazara Zaragoza durante un ejercicio de calentamiento. / Laura Trives / EPA

Primero, la permanencia; luego, se verá

Con estos mimbres, el objetivo es claro para el asturiano. "Primero la permanencia -ha aseverado con rotundidad-. La segunda temporada es la más difícil porque la primera es la novedad, pero intentaremos afrontarla con la mayor ilusión posible y trataremos de salvar la categoría cuanto antes". Etayo, discípulo de García desde el primer día, ha coincidido en la meta con su entrenador: "El objetivo principal desde hoy hasta que se consiga es la permanencia, si es en febrero, mejor que en abril, y a partir de ahí, intentar llegar lo más alto posible".