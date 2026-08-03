El 'derbi Casademont' en la WNBA, sin las jugadoras rojillas: Ni Fingall ni Bankolé saltaron a la pista en el Toronto Tempo-Golden State Valkyries (79-96)

Madrugada sin participación para la representación de Casademont Zaragoza al otro lado del Atlántico. Tanto Nadia Fingall como Ornella Bankolé no saltaron al parqué el enfrentamiento disputado esta madrugada en la WNBA en el Toronto Tempo-Golden State Valkyries (79-96). En el segundo encuentro, tras el primer 'derbi descafeinado', la participación ha sido incluso menor.

El pasado 9 de julio Bankolé no entró en la convocatoria y Fingall disputó 2 minutos sin ninguna acción destacada. Este 3 de agosto, la alero francesa, de nuevo, no ha entrado en la lista y, esta vez, la pívot estadounidense no ha disputado ni un solo minuto por decisión de la entrenadora. Sendos cuerpos técnicos optaron por dejar a ambas jugadoras sin margen de acción sobre el parqué.

Choque de intensidad defensiva

El choque fue de gran intensidad y numerosas rotaciones defensivas. La técnico de las Golden State Valkyries apostó por mantener un quinteto más físico en la pintura durante los minutos decisivos. Mientras, que en Toronto Tempo, las principales exteriores coparon la mayor parte de la carga del juego. Así se dio un duelo igualado, con un más uno para las de California al descanso. Una igualdad que se rompió en el último cuarto con un parcial de 18-29 favorable para las del estado dorado.

¿Cuánto han jugado Fingall y Bankolé en la WNBA?

Ambas jugadoras son las dos piezas del Casademont Zaragoza que están viviendo la aventura norteamericana. Nadia Fingall mantiene un rol profundo en la rotación interior de las Golden State Valkyries. Ha aparecido en minutos finales con encuentros ya resueltos y en tramos específicos de descanso. En total, ha disputado 4 partidos de la WNBA, en los que acumula 10 minutos totales. Los mismos que Ornella Bankolé, que ha disputado dos encuentros con la camiseta de Toronto Tempo. En el resto no ha sido convocada, condicionada por su contrato de desarrollo que limita su aparición a 12 convocatorias. De esa docena, el cuerpo técnico solo ha consumido tres, los dos disputados y una convocatoria sin disputar un minuto. Las jugadoras rojillas, o al menos sus franquicias, están emplazadas a verse las caras de nuevo este miércoles a las 4:00 (hora española).