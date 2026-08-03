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Huesca homenajea al podólogo de la selección española por su contribución en el Mundial

Javier Alfaro ha sido recibido en el ayuntamiento por la alcaldesa Lorena Orduna

Javier Alfaro, con el trofeo de campeones del mundo.

Javier Alfaro, con el trofeo de campeones del mundo. / INSTAGRAM

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El Periódico de Aragón

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Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha homenajeado este lunes al podólogo de la selección española de fútbol, el oscense Javier Alfaro, por su contribución al título conquistado por España en el Mundial de 2026.

La alcaldesa, Lorena Orduna, ha destacado el orgullo que supone para la ciudad su trayectoria profesional y ha asegurado que el consistorio tenía una "obligación moral y emocional" con Alfaro y su familia por representar a Huesca en un campeonato del mundo.

Orduna ha añadido que Podoactiva, empresa de la que Javier y su hermano Víctor son fundadores, es una referencia a nivel nacional e internacional y ha agradecido que la compañía siga teniendo en Huesca su sede de actividad, una decisión que genera riqueza, empleo y compromiso con el territorio.

Javier Alfaro ha reconocido que el homenaje le ha sorprendido "porque los que ganan son los jugadores", aunque ha agradecido el reconocimiento y el cariño mostrado por los oscenses tras el triunfo de la selección.

El podólogo ha explicado que su labor consistió en cuidar los pies de los futbolistas, acelerar su recuperación y contribuir a que todos estuvieran disponibles para el seleccionador en las mejores condiciones posibles.

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Alfaro ha recordado como momentos más especiales la llegada en autobús a los estadios, el ambiente vivido durante la interpretación del himno nacional y el recibimiento posterior en Madrid junto a su familia. E

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