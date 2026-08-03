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Aday Mara hace un llamamiento a la afición de Zaragoza por su debut con España en la capital maña

El pívot zaragozano apela a la Marea Roja antes del compromiso de la Selección Española en el Príncipe Felipe frente a Portugal el 28 de agosto

Aday Mara en el partido contra Denver Nuggets

Aday Mara en el partido contra Denver Nuggets / Getty Images

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Iker Martínez

Zaragoza

El pívot zaragozano Aday Mara ha publicado un mensaje en las redes sociales de la Federación Española de Baloncesto para movilizar a la afición aragonesa de cara al partido amistoso que la selección española disputará en Zaragoza el próximo 28 de agosto a las 21:00 horas ante Portugal. El choque será especialmente emotivo para el canterano rojillo, ya que supondrá su estreno absoluto vistiendo la camiseta del combinado nacional en la pista que lo vio crecer.

"Me pasaba por aquí para recordaros que este 28 de agosto jugamos en Zaragoza y para deciros que será mi primer partido con la selección española, así que me haría mucha ilusión que estuvieseis allí", ha destacado la joven perla aragonesa, apelando directamente al calor del público del Príncipe Felipe: "Por suerte ya conozco a la afición de Zaragoza, así que seguro que lo haréis. Nos vemos el 28".

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El regreso de Mara a la capital aragonesa vistiendo los colores de la selección promete ser uno de los grandes atractivos del verano baloncestístico en la ciudad, donde se espera un ambiente de gala para arropar al pívot en un día tan señalado para su carrera.

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