La UEFA sortea los 'play off' de la Europa League y la Conference League

El Getafe, representante español en Conference League, se enfrentará en el 'play off' de clasificación para la fase central del tercer torneo europeo al ganador de la eliminatoria de la tercera ronda previa que deben disputar el Partizan serbio y el Tobol Kostanai kazajo.

El partido de ida se disputará en el feudo del conjunto madrileño el jueves 20 de este mes y la vuelta una semana más tarde en el campo del rival del cuadro de José Bordalás, que se conocerá el próximo día 13, fecha en la que se jugará el segundo encuentro de dicha eliminatoria entre serbios y kazajos.

Será, por lo tanto, una confrontación ante un histórico del fútbol europeo venido a menos que tratará de sacar un buen resultado en el Coliseum en la ida y ampararse en su fiel afición y o bien ante un semidesconocido Tobol que ha sido dos veces ganador de la Liga de Kazajistán y tres de la Copa, y que en la ronda previa se deshizo del Panevezys lituano tras la tanda de penaltis, en tanto que el cuadro serbio no tuvo problema alguno ante el UNA Strassen luxemburgués.

El Atalanta italiano jugará ante el vencedor del Hapoel Tel Aviv-Katowice, el Brighton inglés al ganador del Cluj-Tromso, el Friburgo al que salga airoso del HJK-/Motherwell y el Mónaco al perdedor del choque de la Europa League entre el Ferencvaros y el Gornik Zabrze

Emparejamientos del 'play off' de Conference League:

Thun (SUI)/Vikingur (NOR)- Borac (BIH)/Vitebsk (BLR)

Shamrock Rovers/Egnatia - KuPS Kuopio (FIN)/U. Craiova (RUM)

Tre Fiori (MLT)-Drita (KOS) - Flora Tallín (EST)/Inter Escaldes (AND)

Lech Poznan (POL)/Klaksvik (FAR) - Riga (LAT)/Gyori ETO (HUN)

Lincoln Red Imps (GIB)/Omonia (CYP) - Larne (NIR)/Iberia Tiflis (GEO)

HJK (FIN)/Motherwell (ESC) - Friburgo (GER)

Ferencvaros (HUN)/Gornik Zabrze (POL) - Mónaco (FRA)

Inter Turku (FIN)/Vaduz (LIE) - Decrecen (HUN)/Copenhague (DIN)

Benfica (POR)/Hearts (ESC) - Paide (EST)/Rapid (AUT)

Cluj (RUM)/Tromso (NOR) - Brighton (ING)

Zalgiris (LTU)/Hajduk Split (CRO) - Rakow (POL)/Hammarby (SWE)

Panathinaikos (GRE)/CSKA 1948 (BUL) - Hradec Kralove (CZE)-Besiktas (TUR)

Goteborg (SWE)/Gante (BEL) - Hibernian (ESC)/Shkendija (MKD)

PAOK (GRE)/Anderlchet (BEL) - Brann (NOR)/Apollon (CYP)

Atalanta (ITA) - Hapoel Tel Aviv (ISR)/Katowice (POL)

Bohemians (IRL)/Midtjylland (DIN) - Rijeka (CRO)/Ilves Tampere (FIN)

Jagiellonia (POL)/Rangers (ESC) - Jablonec (CZE)/RFS (LAT)

Valur (ISL)/Nordsjaelland (DIN) - Sheriff (MDA)/St. Gallen (SUI)

Auda (LET)/Dinamo City (ALB) - Pafos (GRE)/Salzburgo (AUT)

Noah (ARM)/Siona (SUI) - Ajax (NED)/Shelbourne (IRL)

Braga (POR)/Dinamo Minsk (BLR) - Beitar (ISR)/Austria Viena (AUT)

Twente (NED)/DAC 1904 (SVK) - Dinamo Kiev (UKR)/Qarabag (AZE)

Getafe (ESP) - Partizan (SRB)/Tobol (KAZ)

Lugano (SUI)/Runavik (FAR) - Maccabi Tel Aviv (ISR)/CSKA Sofia (BUL)

El Trabzonspor se enfrentará al ganador del duelo Ferencvaros-Gornik Zabrze en el sorteo de la Europa League

El Trabzonspor turco se enfrentará en el 'play off' de acceso a la Europa League al ganador del duelo de la tercera ronda previa entre el Ferencvaros húngaro y el Gornik Zabrze polaco, según el sorteo celebrado este lunes en la sede de la UEFA.

Así mismo, el Benfica luso de superar en dicha eliminatoria al Hearts escocés jugará ante el perdedor del partido de la previa de la Champions League entre el Aarhus danés y el Sabah azerbaiyano.

Los partidos de ida se disputarán el 20 de agosto y los de vuelta el 27.

Emparejamientos del 'play off' de la Europa League:

Trabzonspor (TUR) - Ferencvaros (HUN)/Gornik Zabrze (POL)

KuPS Kuopio (FIN)/U. Craiova (RUM) - Ararat Armenia (ARM)/Celje (SLO)

St. Truiden (BEL) - Lincoln Red Imps (GIB)/Omonia Nicosia (CYP)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)/Estrella Roja (SRB) - Viktoria Plzen (CZE)

Shamrock Rovers (IRL)/Egnatia (ALB) - Lillestrom (NOR)

Jagiellonia (POL)/Rangers (ESC) - Larne (NIR)/Iberia Tiflis (GEO)

Mjallby (SWE)/Slovan Bratislava (SVK) - Pafos (GRE)/Salzburgo (AUT)

Levski Sofía (BUL)/Kairat Almaty (KAZ) - PAOK (GRE)/Anderlecht (BEL)

Lech Poznan (POL)/Klaksvik (FAR) - Thun (SUI)/Vikungur (NOR)

Hradfec Kralove (CZE)/Besiktas (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO)/Zalgiris (LTU)

Benfica (POR)/Hearts (ESC) - Aarhus (DIN)-Sabah (AZE)

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