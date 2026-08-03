El Wanapix Zaragoza regresa con fuerza a la Primera División

El Wanapix Zaragoza inauguró su curso de regreso a Primera División con una presentación oficial en el hotel Diagonal Plaza de la capital aragonesa. La plantilla al completo fue recibida por el presidente de la entidad, José Ramón Moreno, que se dirigió a todos los jugadores en un salón de actos, y comenzó con la presentación del brasileño Célio Coque, uno de los refuerzos para la nueva temporada. Jorge Palos, el técnico que continuará un año más en el banquillo, también fue protagonista en la bienvenida a la plantilla.

«Estoy muy contento de estar en el Wanapix con todos vosotros. Quiero trabajar en los entrenamientos para darlo todo en el campo. Estuve en el playoff de ascenso y estuve muy nervioso, así que estoy contento de estar aquí», aseguró Coque en su presentación.

Durante estos primeros días la plantilla completará los reconocimientos médicos, las valoraciones físicas y las primeras sesiones de entrenamiento, dando inicio a una nueva temporada cargada de ilusión y mucho trabajo. El equipo tendrá este martes la primera reunión y la primera sesión en la pista para seguir trabajando hasta el viernes. El club quiso agradecer al Ayuntamiento de Utebo «su predisposición y colaboración al cedernos el Palacio de los Deportes durante estas dos primeras semanas de pretemporada, permitiéndonos desarrollar con normalidad los entrenamientos mientras Zaragoza no dispone de ninguna instalación deportiva cubierta abierta para ello».

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Para completar la preparación, el equipo aragonés disputará cuatro o cinco partidos, ya que uno de ellos sería la final de la Copa Aragón si se clasifica. Comenzará el próximo 19 de agosto midiéndose al Xota en Pamplona y tres días después se verá las caras con el Catgas Energía Santa Coloma en Calatayud. El fin de semana del 29 y 3o de agosto se disputará la Copa Aragón con el Cadrete como rival en las semifinales del sábado. En caso de victoria, el domingo se jugará el título. El 5 de septiembre llegará el Trofeo Ciudad de Zaragoza ante el L84 en el Siglo XXI. El objetivo del Wanapix Zaragoza será mantener la categoría después de recuperarla en un año.