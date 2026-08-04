Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos Real ZaragozaSamed BazdarCancelación Fiestas FombuenaObras RomaredaRefugio AmaralVox Centros de Menores
instagramlinkedin

Natación artística

España vuelve a ceder ante Rusia y se queda con la plata en equipo técnico

Las nadadoras españolas en la final de equipo técnico.

Las nadadoras españolas en la final de equipo técnico. / FRANCO ARLAND / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Begoña González

Begoña González

Barcelona

A España se le está atragantando Rusia. Tal y como ocurriera la tarde del lunes en la prueba de equipo libre, las nadadoras de Svetlana Romashina volvieron a quedar por delante de las de Andrea Fuentes. Dos oros para las eslavas y dos platas para las ibéricas. En medio de toda esta competición, mientras gran parte de la natación artística continúa inmersa en una carrera por elevar la dificultad liderada por la escuela rusa, España insiste en demostrar que existe otra vía posible: una sincro más creativa, con menos apneas, más protagonismo para la expresión artística y sin poner en riesgo la salud de las deportistas.

La plata confirmó que ese camino también puede conducir al podio y a pesar de que España dejó de ser campeona de Europa de la rutina técnica por equipos, su visión revolucionaria de la nueva natación salió reforzada de París. La selección dirigida por Andrea Fuentes conquistó la medalla de plata con una propuesta innovadora, 'HOPE', que confirma el cambio de rumbo emprendido por la natación artística española. Italia completó el podio con el bronce.

Tras dominar esta prueba en las tres últimas ediciones del Campeonato de Europa, España llegaba a París con un objetivo que iba más allá de revalidar el título. La apuesta de Andrea Fuentes consiste en abrir un nuevo camino en la natación artística: reducir el tiempo en apnea para proteger la salud de las nadadoras, aumentar el protagonismo de los movimientos en superficie y potenciar la impresión artística sin renunciar a la exigencia técnica.

Esa filosofía quedó plasmada en 'HOPE', una rutina creada específicamente para esta temporada y concebida como una declaración de intenciones para el nuevo ciclo olímpico. Frente a la tendencia de incrementar continuamente la dificultad con largas apneas y elementos cada vez más extremos, España ha optado por buscar el equilibrio entre dificultad, ejecución e impresión artística. El objetivo es doble: cuidar a las deportistas y minimizar el riesgo de los temidos 'base marks', las penalizaciones que se aplican cuando un elemento no alcanza el nivel declarado.

Las nadadoras españolas en la final de equipo técnico.

Las nadadoras españolas en la final de equipo técnico. / FRANCO ARLAND / EFE

'HOPE'

La apuesta volvió a dar resultado, pero no el esperado. España firmó un ejercicio de enorme calidad que recibió 296.4299 puntos, con 123 puntos en impresión artística y 173 en los elementos, mejorando incluso la puntuación obtenida en el estreno de la rutina durante la Copa del Mundo de Pontevedra. Además, el jurado premió la actuación con tres dieces, dos en la acrobacia y uno en la' performance', confirmando que la originalidad y creatividad del ejercicio siguen siendo uno de sus grandes argumentos.

Italia, otro de los grandes rivales de España y con una dificultad declarada superior en más de diez puntos, defendió su ejercicio 'Reina de la noche', estrenado la pasada temporada y símbolo del renacer del conjunto transalpino bajo la dirección de la leyenda ucraniana Anna Voloshyna. Las italianas ejecutaron una rutina impecable, pero sus 284.6725 puntos no fueron suficientes para superar a las españolas y tuvieron que conformarse con la medalla de bronce.

Noticias relacionadas

Sin embargo, en esta prueba, la última palabra la tuvo Rusia. Las nadadoras del equipo neutral B presentaron 'Romance entre bastidores', una rutina inspirada en 'Moulin Rouge' que elevó todavía más la dificultad respecto a sus anteriores actuaciones. Con una ejecución sobresaliente, una espectacular altura en la acrobacia y un ejercicio de enorme complejidad, las rusas alcanzaron los 303.2467 puntos para recuperar el título europeo con una ventaja de alrededor de seis puntos sobre España.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
  2. Elsie Jeanette, graduada en la Universidad de Zaragoza a los 76 años: 'Mi prioridad es tener siempre bien la cabeza, aunque el cuerpo falle
  3. Zaragoza dice adiós a los 40 grados a la espera de un descenso brusco de las temperaturas por el regreso del cierzo
  4. Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
  5. Samed Bazdar, ante sus ultimas horas como jugador del Real Zaragoza: salida inminente del delantero
  6. El canterano del Real Zaragoza que da el salto a la MLS tras brillar en Estados Unidos: 'Muchas ganas de seguir mejorando
  7. Jesús Morte y el Parque de Atracciones de Zaragoza: el final de un imperio
  8. La manzana de Zaragoza que sumará 762 viviendas para cerrar la orla este: en total serán más de 2.600 junto al tercer cinturón

Así caía el granizo en Calanda este pasado lunes

Cerca de 2.000 migrantes permanecen en la playa del Trampolín en Ceuta

Añadir canela al agua del cubo de la fregona: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Añadir canela al agua del cubo de la fregona: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Aragón registra más de 9.800 extranjeros cotizantes gracias al proceso de regularización

Aragón registra más de 9.800 extranjeros cotizantes gracias al proceso de regularización

Jorge Pastor (PSOE) pide explicaciones al Gobierno de Aragón ante la anulación por el TSJA del sistema del banco de libros

Jorge Pastor (PSOE) pide explicaciones al Gobierno de Aragón ante la anulación por el TSJA del sistema del banco de libros

Festival Internacional En el Camino de Santiago: Les Sacqueboutiers actuará este miércoles en la Ciudadela de Jaca

Festival Internacional En el Camino de Santiago: Les Sacqueboutiers actuará este miércoles en la Ciudadela de Jaca

Los expertos en aire condicionado coindicen: "Limpiar los filtros cada 15 o 30 días en verano ayuda a que el aparato enfríe mejor"

Los expertos en aire condicionado coindicen: "Limpiar los filtros cada 15 o 30 días en verano ayuda a que el aparato enfríe mejor"
Tracking Pixel Contents