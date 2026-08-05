Clara Martínez de Salinas no participará en los 5 kilómetros por enfermedad
La nadadora aragonesa está todavía inscrita en los 3 kilómetros, prueba que se disputa el viernes
La nadadora española Clara Martínez de Salinas será baja en la prueba de los 5 kilómetros en aguas abiertas de los Europeos de París que se disputará este miércoles (14.30) por enfermedad, según informó la Federación Española de Natación. No obstante, la zaragozana sigue inscrita en la prueba de 3 kilómetros eliminatorios que se disputará el viernes, en espera de que la joven nadadora aragonesa, de 19 años, se recupere a tiempo de su dolencia.
Clara Martínez de Salinas, que debuta en estos Europeos en un gran campeonato internacional absoluto, concluyó el martes en decimoctava posición en la prueba de los 10 kilómetros. Con la baja de la aragonesa, la representación española en la prueba del '5K' se verá reducida a tan sólo dos nadadoras: Paula Otero y Candela Sánchez
- Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
- El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
- Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
- Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
- Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
- Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición
- Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre
- Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño