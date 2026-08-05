Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaEstafa temporerosPresa AlmonacidZeeman cierraLalo BazdarIgnacio Camacho
instagramlinkedin

Tenis

¿Qué hace el hermano pequeño de Stefanos Tsitsipas en una localidad de las Cinco Villas?

Pavlos Tsitsipas trata de seguir los pasos del conocido tenista griego y está participando en el torneo internacional Open Villa de Tauste

Pavlos Tsitsipas, durante un partido de tenis

Pavlos Tsitsipas, durante un partido de tenis / Servicio especial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Tsitsipas en Tauste. Suena raro, pero es real. Y, sobre todo, tiene una explicación. Eese conocido apellido en el mundo deportivo vuelve a sonar esta semana en el tenis español, aunque esta vez lejos de los grandes focos del circuito ATP. Pavlos Tsitsipas, el hermano menor de Stefanos, está disputando en Tauste el Open Villa de Tauste “Tomás Arrieta & Altra Logística”, torneo perteneciente al circuito mundial ITF.

El griego, de 21 años, protagonizó una de las sorpresas de la primera ronda al derrotar en dos sets al checo Dominik Palan, quinto cabeza de serie y situado alrededor del puesto 500 del ranking ATP. El triunfo permite a Tsitsipas continuar en un campeonato que se celebra del 3 al 9 de agosto sobre las pistas rápidas exteriores de la localidad zaragozana. La presencia del griego es uno de los principales atractivos internacionales al torneo taustano, de categoría M25+H, que reparte 30.000 dólares en premios y ofrece hospitalidad a los jugadores.

Noticias relacionadas y más

Pavlos intenta construir su propia trayectoria profesional, inevitablemente acompañada por la notoriedad de su familia. Y, por el momento, su nivel está muy lejos del que ha mostrado su hermano. Stefanos Tsitsipas es uno de los mejores tenistas griegos de la historia: fue número tres del mundo, ganó las ATP Finals y disputó las finales de Roland Garros y del Abierto de Australia. En España es además muy conocido por su relación sentimental con Paula Badosa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lío en un pueblo de Zaragoza por la cancelación de sus fiestas patronales a tres semanas de su celebración: 'Esperamos que el ayuntamiento recapacite
  2. El laberinto de Samed Bazdar en el Real Zaragoza tiene por fin salida: todos los detalles de su traspaso al Sint-Truidense belga
  3. Los primeros trámites que dejarán de tener cita previa en Aragón: se aplicará en cuestión de 'semanas
  4. Cortada durante dos horas la AP-2 en Zaragoza por un espectacular incendio junto a la calzada: retenciones de más de seis kilómetros y miles de coches desviados
  5. Nolasco (Vox) anuncia la eliminación de la cita previa en Aragón sin consultarlo con los departamentos del PP
  6. Más de tres horas de espera para darse de alta en el Real Zaragoza: 'Este club no merece esta afición
  7. Reabre uno de los bares más emblemáticos del centro de Zaragoza: 'Nueva imagen, nuevos sabores y el mismo espíritu de siempre
  8. Cierra el relevo de un bar histórico de Zaragoza: de marisquería a bar-restaurante y ya busca un nuevo dueño

¿Qué hace el hermano pequeño de Stefanos Tsitsipas en una localidad de las Cinco Villas?

¿Qué hace el hermano pequeño de Stefanos Tsitsipas en una localidad de las Cinco Villas?

El Gobierno de Aragón volverá a los tribunales si Sánchez impone el reparto de los menores llegados a Ceuta

El Gobierno de Aragón volverá a los tribunales si Sánchez impone el reparto de los menores llegados a Ceuta

La XXVII Feria del Libro de Jaca reunirá a una treintena de autores y a 17 expositores

La XXVII Feria del Libro de Jaca reunirá a una treintena de autores y a 17 expositores

El Ayuntamiento de Huesca aprueba por unanimidad recuperar la propiedad del edificio de los multicines

El Ayuntamiento de Huesca aprueba por unanimidad recuperar la propiedad del edificio de los multicines

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

Sánchez y el PSOE homenajean a las Trece Rosas en el 87 aniversario de su fusilamiento

Zaragoza instalará más de 9.600 placas solares en 39 colegios públicos: se podrán beneficiar los vecinos que vivan en un radio de 5 kilómetros

Zaragoza instalará más de 9.600 placas solares en 39 colegios públicos: se podrán beneficiar los vecinos que vivan en un radio de 5 kilómetros

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se replegará en Gaza hasta que Hamás se desarme

Clara Martínez de Salinas no participará en los 5 kilómetros por enfermedad

Clara Martínez de Salinas no participará en los 5 kilómetros por enfermedad
Tracking Pixel Contents