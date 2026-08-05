¿Qué hace el hermano pequeño de Stefanos Tsitsipas en una localidad de las Cinco Villas?

Tsitsipas en Tauste. Suena raro, pero es real. Y, sobre todo, tiene una explicación. Eese conocido apellido en el mundo deportivo vuelve a sonar esta semana en el tenis español, aunque esta vez lejos de los grandes focos del circuito ATP. Pavlos Tsitsipas, el hermano menor de Stefanos, está disputando en Tauste el Open Villa de Tauste “Tomás Arrieta & Altra Logística”, torneo perteneciente al circuito mundial ITF.

El griego, de 21 años, protagonizó una de las sorpresas de la primera ronda al derrotar en dos sets al checo Dominik Palan, quinto cabeza de serie y situado alrededor del puesto 500 del ranking ATP. El triunfo permite a Tsitsipas continuar en un campeonato que se celebra del 3 al 9 de agosto sobre las pistas rápidas exteriores de la localidad zaragozana. La presencia del griego es uno de los principales atractivos internacionales al torneo taustano, de categoría M25+H, que reparte 30.000 dólares en premios y ofrece hospitalidad a los jugadores.

Pavlos intenta construir su propia trayectoria profesional, inevitablemente acompañada por la notoriedad de su familia. Y, por el momento, su nivel está muy lejos del que ha mostrado su hermano. Stefanos Tsitsipas es uno de los mejores tenistas griegos de la historia: fue número tres del mundo, ganó las ATP Finals y disputó las finales de Roland Garros y del Abierto de Australia. En España es además muy conocido por su relación sentimental con Paula Badosa.