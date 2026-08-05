Infantino ofrece a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de su apoyo

La sede de la final del Mundial 2030 vuelve a ser uno de los temas del momento. Según una información publicada por el diario británico 'The Times', el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estaría dispuesto a influir para que el partido por el título de la próxima Copa del Mundo se dispute en Casablanca, Marruecos, en lugar de España, donde el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el Spotify Camp Nou de Barcelona son las grandes alternativas.

El medio asegura que Infantino estaría negociando un acuerdo con la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para garantizar el apoyo de sus 54 federaciones en el Congreso de la FIFA previsto para marzo de 2027. Con este respaldo, la figura del actual presidente de la FIFA ganaría fuerza de cara a las próximas elecciones del organismo.

El Mundial de 2030 en España, Portugal y Marruecos aún no tiene definida la sede del Mundial, y este movimiento sería clave para que el partido se albergara en el futuro estadio Hassan II de Casablanca, un recinto proyectado para que tenga capacidad para unos 115.000 espectadores.

El presidente de la FIFA ha intensificado su relación con las autoridades marroquíes en los últimos años y Rabat acogerá el próximo Congreso de la FIFA, donde también está prevista la elección presidencial.

Momento delicado en FIFA

La información llega en un momento especialmente delicado para el dirigente suizo. En las últimas semanas, Infantino ha visto cuestionada su gestión tras el fracaso del proyecto para vender una participación de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a fondos de inversión, una iniciativa que provocó importantes discrepancias dentro del organismo.

Tras esto, el dirigente ha recibido varias críticas pidiendo su dimisión. La más relevante, la última crítica pública de Luis Figo, en la que asegura que el de Infantino "es el comportamiento más ruin, engañoso y cobardemente egoísta que he presenciado jamás".

Fuente: Sport