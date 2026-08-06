Dos equipos históricos del Pirineo aragonés se fusionan: "Nuestro futuro lo escribimos juntos"

La Unión Deportiva Sobrarbe ha anunciado en su nuevo perfil de Instagram la fusión de dos equipos históricos de la comarca del Sobrarbe: El Club de Fútbol de Boltaña y la Unión Deportiva La Fueva ya son historia del fútbol altoaragonés. Tras muchas reuniones, discrepancias y objeciones entre directivos y socios de ambos clubes, han pasado a ser uno solo.

Dos escudos, dos colores y dos historias que durante décadas han marcado la historia del fútbol altoaragonés pasan ahora a compartir página. El Club de Fútbol de Boltaña, llevaba más de cien años de su historia, compitiendo en la Primera Regional aragonesa y manteniendo vivo un sentimiento que ha pasado de generación en generación entre los habitantes de esta pequeña localidad. La UD La Fueva, con casi cincuenta años de trayectoria, llegó incluso a competir en Tercera División Nacional, convirtiéndose en uno de los referentes deportivos en la comarca.

Durante décadas, se han ido enfrentando en numerosas ocasiones, existiendo una rivalidad real entre ambos clubes. No obstante, en el día de hoy, esa rivalidad deportiva queda atrás y se abre una nueva página en el fútbol del Sobrarbe. “Hoy esos dos libros no se cierran. Hoy empiezan a escribir uno juntos”, afirma el club en su comunicado, una frase que resume el espíritu de esta unión.

La declaración más significativa del comunicado refleja una firme decisión de la que ya se han hecho eco los aficionados de la comarca: “Porque después de tantos años mirando al otro lado del campo, nos hemos dado cuenta de que estábamos mirando hacia el mismo sitio: nuestra tierra, nuestros pueblos y nuestra gente.” Esto no solo muestra la fusión, sino el carácter del Sobrarbe: donde el fútbol no solo es un deporte, sino un sentimiento inherente que forma un vínculo entre los pueblos.

Motivo de la unión

La Unión Deportiva Sobrarbe nace con una idea clara: juntos pueden llegar más lejos sin olvidar de dónde vienen. “No queremos borrar ninguna historia. Queremos llevarlas con nosotros”, explican. El nuevo escudo no sustituye a Boltaña ni a La Fueva; representa el paso que ambos han decidido dar. Además de, remarcar con humor, que nadie tendrá que sacar el GPS para saber dónde se juega: habrá fútbol en Villaboya y habrá fútbol en El Comellón.

“No queremos borrar ninguna historia. Queremos llevarlas con nosotros”

El club nace para cuidar de sus pueblos, sus vecinos, sus socios y de toda la gente que ha mantenido vivo el fútbol durante generaciones. El comunicado también deja espacio mirar hacia el futuro con ilusión y positivismo. “Este libro todavía tiene muchas páginas en blanco. Ojalá, con el tiempo, más personas y más pueblos quieran escribirlas con nosotros.” Una invitación abierta que refleja la ambición del proyecto y su voluntad de representar a toda la comarca para quien desee formar parte de una fusión que va más allá de lo deportivo. Para concluir el anuncio de esta decisión, finalizan con una frase que refleja enormememente el espíritu de la comarca: “Sobrarbe somos todos.”

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Mirada hacia el futuro

La Unión Deportiva Sobrarbe arranca así una nueva etapa que combina memoria, identidad por el territorio y ambición por el deporte. Una fusión que no elimina el recorrido y la historia de los clubes. En el fútbol rural, las historias no se cierran, sino que se transforman para seguir vivas.