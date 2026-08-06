El Sariñena podría ser otro equipo aragonés que desapareciera este verano

El fútbol de la comunidad autónoma aragonesa ha encajado un golpe demoledor tras la confirmación de la desaparición definitiva de la SD Tarazona, que se disuelve tras más de 100 años de historia, arraigo y crecimiento deportivo en la comarca del Moncayo. La trágica resolución en la capital turiasonense no llega sola: otro club referente en la provincia de Huesca, el CD Sariñena, afronta un escenario crítico en la comarca de Los Monegros, donde la ausencia de candidaturas tras el cese de su junta gestora sitúa a la entidad al borde de la disolución este mismo viernes.

El trágico desenlace del proyecto turiasonense abre de nuevo el debate sobre la extrema fragilidad y la compleja viabilidad económica a la que se enfrentan los clubes modestos para mantener un proyecto competitivo en la tercera categoría del fútbol español. La SD Tarazona completó un ciclo deportivo brillante en el que llegó a competir durante tres temporadas en la división de bronce, en Primera Federación, situando a la comarca en el mapa nacional.

Sin embargo, este verano se desencadenó una serie de acontecimientos que se precipitaron de forma dramática. Al descenso deportivo a Segunda Federación se le sumó la relegación administrativa a Tercera por la deuda de más de 300.000 euros que los turiasonenses mantenían con las federaciones Española y Aragonesa. Aunque se contempló la opción de salir a competir desde la quinta categoría, las esperanzas se esfumaron el pasado 15 de julio cuando el club anunció en redes sociales que "debido a la situación que atraviesa la entidad", no era posible formalizar la inscripción del primer equipo en Tercera RFEF para la temporada 2026-2027".

Esa publicación fue la última manifestación oficial del club. Desde entonces, no se ha producido ninguna declaración más y su presidente, Aniceto Navarro, no ha comparecido ni ha respondido a las preguntas de este diario. El colapso se confirmó de forma definitiva cuando la Real Federación Aragonesa de Fútbol hizo públicos los calendarios del fútbol base: ninguno de los 14 equipos de categorías inferiores de la SD Tarazona figuraba en las inscripciones, consumando la desaparición total de la estructura deportiva de la capital del Moncayo.

El Sariñena, a contrarreloj para evitar la disolución

A decenas de kilómetros, el CD Sariñena vive su propia cuenta atrás. La entidad monegrina, que también conoció las mieles de la tercera categoría del fútbol español tras competir en Segunda B durante la campaña 2013-14, milita actualmente en el Grupo II de la Primera Regional y se encuentra sumida en un preocupante vacío de poder.

Las alarmas empezaron a sonar el pasado 26 de junio, fecha en la que la Junta Gestora de carácter provisional, encabezada por Joaquín López y Miguel Ángel Carilla, presentó formalmente su cese para dar paso a una nueva directiva. No obstante, la Asamblea General ordinaria del 10 de julio para presentar candidaturas se cerró sin ninguna propuesta sobre la mesa. Este viernes se celebrará una nueva reunión de urgencia con la única esperanza de que algún socio asuma la directiva.

"Todavía se sigue sin conocer ninguna candidatura a día de hoy", confirma Joaquín López, líder de la dimitida gestora. A pesar de la incertidumbre, el directivo apela al antecedente histórico del club monegrino: "Otras veces, se ha acabado presentando alguien a última hora". Por el momento, la Federación Aragonesa no ha recibido notificación alguna de renuncia.

La cita de este viernes representa el último cartucho para salvar al Sariñena. De no surgir una directiva dispuesta a tomar las riendas, la asamblea abordará directamente la disolución de la entidad, un amargo final sobre el que informará el club al término de la reunión.