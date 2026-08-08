Alba Bautista, la gimnasta olímpica aragonesa que soñaba con jugar un Mundial de fútbol: "Me gustaba más que la gimnasia"

La gimnasta turolense Alba Bautista aterrizó en el tapiz a los cuatro años. Entonces, veía la rítmica como un mero pasatiempo; hoy es una de las gimnastas españolas más destacadas en el panorama internacional. En aquel momento, el balón se imponía al tapiz: "Me gustaba mucho más el fútbol que la gimnasia”.

A sus 24 años y con la mirada puesta en el Mundial, que se disputará del 12 al 16 de agosto en Fráncfort (Alemania), Bautista confiesa que, tras el episodio de miedo que sufrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha “cambiado el chip” para afrontar la clasificación a Los Ángeles 2028.

Después de superar un 2025 marcado por las lesiones, donde la más dura fue la que sufrió en mitad de un ejercicio en plena competición, y en el que ha hecho “un trabajo muy fuerte”, la deportista afronta la cita mundialista con “tranquilidad” y sin meterse presión a sí misma.

Pregunta (P): ¿Cómo recuerda esos inicios?

Respuesta (R): Con mucha nostalgia. Era una niña inocente que no sabía lo que era la gimnasia rítmica, era un pasatiempos prácticamente. Me gustaba mucho más el fútbol que la gimnasia. Hubo una época de mi vida que me plantearon gimnasia o fútbol y yo quería fútbol porque no había vivido lo que era ser gimnasta.

P: ¿Soñaba más con ir a un Mundial o una Eurocopa de fútbol que con la gimnasia?

R: Sí. No fui consciente de lo que era este deporte hasta que no fui más mayor, no había visto un Mundial de rítmica en mi vida, no había visto nada. Simplemente había visto fútbol, que era lo que yo veía en el pueblo.

P: En 2020 entra en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ¿cómo fue ese cambio en su vida?

R: Fue radical. No sabía la exigencia de lo que era estar viviendo en un CAR. Lo que más me costó fue adaptarme a otro método de trabajo, y entrenar más horas. Siempre he sido muy independiente, soy muy familiar, pero muy independiente, nunca me ha costado esa parte.

P: Y llega a París, ¿cómo fue el camino?

R: Increíble. Disfruté toda la temporada. Pero llegaron los Juegos y no salieron. Tenía miedo a caerme. Me daba pánico la tarima. Me hacía pequeña. Estaba pendiente del 360 del pabellón. Eso marcó un antes y un después. A raíz de ahí tuve que empezar a trabajar la parte mental.

P: ¿Cómo ha sido ese trabajo? Se han viralizado vídeos suyos de autodiálogo muy potente antes de salir al tapiz...

R: Me di cuenta de que en un minuto y medio se fastidia todo. Ahí dije: 'tengo un problema'. Estuve trabajando con los psicólogos visualizarme otra vez en ese escenario. Podría tener traumas, pero preferí enfrentarme y decir: 'el problema fue tuyo, de nadie más'. No fui capaz de hacerlo. Aprendí que hablarme, y el autodiálogo, es la única manera de centrarme y saber que estoy en el presente.

P: 2025 fue un año marcado por las lesiones. ¿Cómo ha sido ese año para usted?

R: En 2021 me pasó lo mismo. Aprendí de esa experiencia. Hice un trabajo muy fuerte. Me rompí dos veces, la segunda en mitad del ejercicio. Al salir del tapiz le dije a mis entrenadoras que me había roto el pie. Lloré porque era un año importante, venia de unos Juegos que no me han salido bien. Pero no me dejé caer, porque, cuanto más bajo caigas, más te cuesta subir.

P: El Mundial lo tiene en unos días. ¿Cómo ha sido la preparación?

R: Me la he tomado con tranquilidad, sin meterme presión a mí misma. Haciendo un trabajo más mental que físico. Busco que el trabajo sea de calidad y que me garantice que cuando llegue el momento lo haré. El objetivo es meterme entre las 18 mejores para la final del concurso completo y estar en finales por aparatos. Quiero dar buena imagen, enseñar regularidad.

P: ¿A largo plazo con qué sueña?

R: Con Los Ángeles 2028. Para ello tengo que estar en el 'top 16' en el Mundial de 2027.

P: En un futuro, cuando no sea gimnasta, ¿le gustaría seguir vinculada al mundo de la gimnasia?

R: Sí. Me veo como entrenadora. Me gusta enseñar, que la gimnasta entienda y que saque la mejor versión de sí misma. Quiero dejar un legado bonito, que me recuerden por muchas cosas. Ahora estoy estudiando INEF, siempre vinculado al deporte, por los valores, la comodidad que siento con el deporte y las personas que conoces, creas vínculos muy buenos.

P: ¿Qué mensaje le enviaría a las niñas que la tienen como referente?

R: Que vivan, que disfruten y que hagan lo que quieran.