LA PRETEMPORADA AZULGRANA
Ronald Araujo jugará un año en el Liverpool cedido por el Barça
El club inglés pide al central uruguayo para subsanar sus problemas defensivos, asume la ficha y se reserva una opción de compra
Ronald Araujo se va del Barça. De momento, cedido por una temporada. El central uruguayo jugará en el Liverpool esta próxima temporada. El club inglés tiene muchos problemas en el eje de la zaga y Andoni Iraola, su nuevo entrenador, ha solicitado los servicios del futbolista.
La operación solo está pendiente de que Araujo, de 27 años, viaje este sábado a Liverpool, en lugar de hacerlo hacia Udine, donde sus compañeros jugarán por la noche un triangular con el Udinese y el Nottingham Forest.
Los dos clubs están de acuerdo, tras el beneplácito de Hansi Flick y Deco, el director deportivo azulgrana, según adelantó el periodista Fabrizio Romano.
El Liverpool, que asume toda la ficha de Araujo dada su potencia económica, tiene una opción de compra al final de temporada. Habrá comprobado así la capacidad de Araujo de jugar al nivel que exige la Premier y en uno de los candidatos al título. En Anfield ocupará el vacío que ha dejado Ibrahima Konaté, que se fue libre al Real madrid, y ejercerá al lado de Virgil van Dijk.
Araujo regresó del Mundial con una lesión de la que ya se ha recuperado, tras incrementar progresivamente los entrenamientos. No es uno de los titulares a ojos de Flick, que cuenta con suficientes recursos en el centro de la defensa, con Pau Cubarsí y Gerard Martín, su pareja favorita de la pasada campaña, más Eric Garcia, un Andreas Christensen recuperado, y la pujanza del canterano Álvaro Cortés, que ve incrementadas así sus opciones de instalarse en el primer equipo.
Menos partidos, goles valiosos
Araujo fue el defensa que menos partidos jugó en la psada campaña a excepción de Christensen. Cierto es que estuvo más de dos meses ausente del equipo por necesidad de "descanso mental" al regreio del infortunado partido ante el Chelsea, en el que fue expulsado en el primer tiempo y el Barça perdió por 3-0.
En cambio, Araujo aportó cuatro goles, tres de ellos muy valiosos porque reportaron otras tantas victorias: ante el Girona, en el último minuto y jugando de delantero centro (2-1); de cabeza frente al Rayo (1-0) y en la Copa al Albacete (1-2).
La marcha del internacional uruguayo deja otra vacante en la jerarquía de capitanes con la marcha, también como cedido de Marc-André ter Stegen al Ajax y la salida defintiiva de Robert Lewandowski a Estados Unidos.
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Fuente: El Periódico
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