FÚTBOL
El Teruel empata sin goles en bajo la intensa lluvia
El equipo aragonés fue de menos a más ante el Castellón B
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El CD Teruel saldó su tercer compromiso de la pretemporada con un empate sin goles en Pinilla ante el Castellón B, en un duelo que estuvo marcado por la intensa lluvia. Hubo tormenta mediada la primera parte y el partido terminó bajo el agua cayendo en la ciudad de Teruel.
El conjunto de Kiko Ramírez sumó buenas sensaciones en un duelo en el que pasaron más cosas en la segunda parte que en una primera más cerrada en la que ambos conjuntos trataron de no cometer excesivos errores y eso se tradujo en que pasaran pocas cosas sobre el césped. Ocurrieron más tras el descanso, con un Teruel más propositivo y buscando la victoria, pero el conjunto aragonés no tuvo puntería y no consiguió el gol de la victoria.
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