El bilbilitano Alejo Sánchez Quílez, campeón del Open Tenis Villa de Tauste

De los 56 tenistas de casi una veintena de diferentes nacionalidades, el campeón fue uno de la tierra. El bilbilitano Alejo Sánchez Quílez fue el mejor de todos ellos y se alzó con el trofeo en el Open Villa de Tauste Tomás Arrieta & Altra Logística tras una semana impecable en la que nadie pudo con el prometedor deportista zaragozano, que además pasó a la historia de la competición cincovillesa al ser el primer campeón aragonés del torneo desde que hace casi un lustro diera el salto y entrara en el circuito internacional (ITF).

Partía la semana Alejo Sáchez Quílez como segundo preclasificado del Open Villa de Tauste gracias a su ránking (nº 44o de la ATP) y el de Calatayud hizo buenos los pronósticos que le daban como uno de los favoritos. De hecho, el zaragozano no cedió un set en todo el torneo. Tras superar al portugués Marques en ocatavos, al italiano Colombo en cuartos de final y al indio Shah en semifinales, en la gran final del torneo cincovillés le esperaba un mallorquín, Izan Almazán Valiente.

Se esperaba un encuentro igualado, pero desde el primer momento el bilbilitano comenzó a imponer su ley. Tanto en el primer set como en el segungo, Sánchez Quílez cobró ventaja en los primeros juegos y pudo mantenerla sin demasiados apuros gracias a su excelso nivel al saque para cerrar el choque en dos sets (6-4 y 6-4) en una noche taustana en la que las tormentas obligaron a interrumpir en una ocasión el choque.

Profeta en su tierra

Muy emocionado se le vio a Sánchez Quílez en la entrega de premios tras vivir uno de los días más felices de su carrera al ser profeta en su tierra. El bilbilitano, acostumbrado a viajar cada semana por un país diferente, reconoció que esta semana ha sido muy especial para él ya que la cercanía de Calatayud y Tauste (poco más de una hora en coche) hizo que entre el medio millar de personas que dieron cita en las gradas para ver el partido decisivo pudieran estar muchos de sus familiares y seres queridos, que no suelen tener la oportunidad de verlo en acción habitualmente. Además, subrayó el cariño que le guarda a Tauste ya que fue allí donde, con apenas 8 años, jugó uno de sus primeros torneos como prebenjamín.

De esta manera, el aragonés se embolsó los 4.150 euros estipulados para el ganador de un torneo que reparte 30.000 dólares en premios. El Open Villa de Tauste, además, ofrece hospitalidad a sus jugadores y una de las características de la cita es que muchos de los tenistas son acogidos por los vecinos de la localidad de las Cinco Villas.

El pasado mes de junio, la edición femenina de la competición se la llevó la bielorrusa Anna Kubareva tras superar en la final a la Ru Xi Wu por un marcador de 6-3 y 6-3.