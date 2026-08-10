Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen TausteReal ZaragozaAisha SheppardPiscina AlquézarConciertos eclipsePensión jubilación
instagramlinkedin

Nueva temporada

El Madrid confirma sus nuevos dorsales: Cucurella el 17, Diomande el 25...

Asencio hereda el 2 de Carvajal, Huijsen el 4 de Alaba y Endrick regresa al 9

Konaté vestirá el 16, Dumfries el 24, Carlos Espí el 19 y Bernardo Silva el 20

El canterano Thiago Pitarch formará parte del primer equipo pese a llevar el 27

Diomandé portará el dorsal 25.

Diomandé portará el dorsal 25. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El Real Madrid publicó este lunes los dorsales del equipo para la temporada 2026/2027 y reveló que el marfileño Yan Diomandé, jugador más caro de su historia (por encima de 120 millones de euros), jugará con el número 25, así como el canterano Thiago Pitarch, lo hará con ficha del filial aunque estará integrado en el primer equipo, con el número 27.

A falta de cerrar su plantilla con posibles entradas o salidas aún por concretar, el club blanco desveló los dorsales de su plantilla, incluidos los de los nuevos fichajes Marc Cucurella (17), Ibrahima Konaté (16), Denzel Dumfries (24), Bernardo Silva (20) y Carlos Espí (19), además del mencionado Diomandé.

Entre los cambios de números respecto a la pasada temporada, Raúl Asencio cambia el 17 por el 2, desierto tras la salida del capitán Dani Carvajal, mientras que Dean Huijsen hereda el 4 de Alaba y deja el 24.

Asimismo, Pitarch formará parte de la primera plantilla del equipo y lucirá el 27, un número que portó en el pasado, entre otros, el exguardameta Iker Casillas.

Por su parte, Endrick recupera el 9 que dejó el pasado invierno, cuando salió para jugar cedido en el Olympique de Lyon francés.

La lista completa con los dorsales del Real Madrid para la temporada 2026/27 es:

Porteros:

1-Courtois y 13-Lunin.

Defensas:

2-Asencio, 3-E. Militão, 4-Huijsen, 12-Trent, 16-Konaté, 17-Cucurella, 18-Á. Carreras, 22-Rüdiger, 23-F.Mendy y 24-Dumfries.

Centrocampistas:

5-Bellingham, 6-Camavinga, 8-Valverde, 14-Tchouameni, 15-Arda Güler, 20-Bernardo y 27-Thiago.

Delanteros:

Noticias relacionadas

7-Vini Jr., 9-Endrick, 10-Mbappé, 11-Rodrygo, 19-Carlos Espí, 21-Brahim y 25-Yan Diomande.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  2. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  3. El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con heridas de arma blanca
  4. El Real Zaragoza añade otro atacante a la lista de la compra
  5. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  6. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
  7. Como Peter por su casa: la crónica del Real Zaragoza-Real Sociedad B (2-1)
  8. La Aemet lo confirma con un nuevo pronóstico para el día del eclipse: las nubes pueden entorpecer la visibilidad en estas zonas de Aragón

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

Nuevo incendio activo en Santa María de la Peña: cortada la carretera A-132

Nuevo incendio activo en Santa María de la Peña: cortada la carretera A-132

Incendio Santa María de la Peña

Los bomberos forestales de Aragón se movilizan: "Apagar incendios no debería quemarnos la vida"

Los bomberos forestales de Aragón se movilizan: "Apagar incendios no debería quemarnos la vida"

Los despidos colectivos se disparan en Aragón: esta es la empresa que concentra más afectados

Los despidos colectivos se disparan en Aragón: esta es la empresa que concentra más afectados

Aragón invertirá 1,3 millones para renovar infraestructuras clave en 23 polígonos industriales

Aragón invertirá 1,3 millones para renovar infraestructuras clave en 23 polígonos industriales

Emoción y tradición en la primera actuación de los Danzantes de Huesca: “No se puede explicar con palabras”

Emoción y tradición en la primera actuación de los Danzantes de Huesca: “No se puede explicar con palabras”
Tracking Pixel Contents