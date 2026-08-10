Baloncesto
El mapa del baloncesto aragonés en la Liga Endesa: tres representantes en la ACB y la excepción de Alocén
Jaime Fernández (Casademont Zaragoza), Jaime Pradilla (Real Madrid) y Raúl Lobaco (San Pablo Burgos) formarán el tridente de la tierra en la élite, mientras que Carlos Alocén competirá en Primera FEB con el Gran Canaria
El baloncesto aragonés volverá a contar con tres representantes en el máximo nivel en el curso que viene de la Liga Endesa. Repiten los Jaimes, Fernández y Pradilla, y se suma Raúl Lobaco, que sustituye a Carlos Alocén. La coincidencia de este trío en la élite del baloncesto nacional confirma que el talento surgido en la Comunidad es capaz de asentarse tanto en el proyecto de casa como en un trasatlántico de la competición como el Real Madrid, así como irrumpir en la categoría, de la mano de Porfirio Fisac, en el San Pablo Burgos tras desempeñar un buen papel durante varios años en Primera FEB.
Jaime Fernández, pilar de identidad en el Casademont Zaragoza
El ala-pívot Jaime Fernández mantendrá sus galones en la disciplina del Casademont Zaragoza. Tras formarse en las categorías inferiores del club y afianzarse en el primer equipo previo paso por la división de plata, Fernández seguirá siendo una pieza fija en el esquema rojillo. Su garra, polivalencia cerca del aro y compromiso con la camiseta le convierten de nuevo en el gran referente aragonés de la plantilla en el Príncipe Felipe.
Jaime Pradilla, el salto a la Euroliga con el Real Madrid
Por su parte, Jaime Pradilla protagoniza uno de los movimientos estivales más sonados del mercado al certificar su fichaje por el Real Madrid. Formado en la cantera zaragozana y consagrado en la élite tras su exitosa etapa en Valencia Basket, el interior internacional da el salto definitivo a la cúspide europea para aportar dureza, versatilidad y carácter en la capital.
Raúl Lobaco, la recompensa a la perseverancia
La gran novedad en el mapa de cupos aragoneses la firma Raúl Lobaco, que da el salto a la ACB como flamante incorporación del San Pablo Burgos. El exterior zaragozano, criado en la cantera aragonesa y curtido en un exigente recorrido por la Primera FEB, con etapas de continuo crecimiento en equipos como Almansa o Clavijo hasta llegar al Alimerka Oviedo, alcanza el premio a la constancia en la máxima categoría bajo el mando de Fisac. Su intensidad defensiva y la madurez adquirida tras años de oficio en la segunda categoría le permiten debutar con pleno derecho en la competición para completar el tridente aragonés en el baloncesto doméstico.
Múltiples focos de atención en el nuevo curso
De este modo, el aficionado aragonés tendrá múltiples focos de atención durante el nuevo curso liguero. La continuidad de Fernández asegura la identidad local en el vestuario del Felipe, el fichaje de Pradilla supone el salto a la Euroliga y el ascenso de Lobaco recompensa la perseverancia. Tres trayectorias bien distintas, pero unidas por un mismo origen, que garantizan un motivo de orgullo para todo el baloncesto autonómico en la temporada que se avecina.
Por contra, la nota amarga la protagoniza Carlos Alocén. El base zaragozano no competirá este curso en la Liga Endesa al mantener su vinculación con el Gran Canaria tras el consumo de su descenso a Primera FEB, donde buscará el retorno inmediato porque donde caben tres, caben cuatro.
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