Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen TausteReal ZaragozaAisha SheppardPiscina AlquézarConciertos eclipsePensión jubilación
instagramlinkedin

El Teruel se medirá en Paterna este miércoles 12 de agosto en al Valencia, en lugar de a su filial como estaba previsto

El retraso en la fecha oficial del inicio de liga del primer equipo valencianista ha obligado a Carlos Corberán a reestructurar la preparación

Duelo aéreo en el CD Teruel-Castellón B de esta pretemporada.

Duelo aéreo en el CD Teruel-Castellón B de esta pretemporada. / CD Teruel

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El CD Teruel disputará un nuevo partido amistoso ante el Valencia CF este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en la Ciudad Deportiva de Paterna, según confirmó este lunes la entidad ché. En su día, el club anunció un partido entre el equipo turolense y Valencia-Mestalla, su filial, para esa misma fecha y ubicación, así lo tenía recogido también el Teruel en su web.

El Valencia debía estrenarse este fin de semana ante el Betis, pero el encuentro fue aplazado debido a la participación del centrocampista verdiblanco Giovani Lo Celso en el Mundial. De este modo, el conjunto valencianista tendrá una semana adicional de preparación antes de comenzar oficialmente la competición el sábado 22 de agosto ante el Celta en Mestalla. El equipo dirigido por Carlos Corberán se ha visto obligado a buscar nuevos compromisos de preparación después de que el inicio de LaLiga se haya retrasado siete días.

Noticias relacionadas y más

El equipo mudéjar ha disputado hasta ahora tres partidos de preparación, en los que perdió con el Petro de Luanda (0-2), ha ganado al filial del Levante (2-1) y ha empatado con el Castellón B (0-0).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  2. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo
  3. La consternación sacude Tauste: '¿Quién le ha podido hacer esto a Javi y Esther?
  4. El Real Zaragoza apura sus escasas opciones de fichar a Bojan Radulovic, el gran objetivo para la delantera
  5. El exsecretario general de UAGA, Javier Sánchez, y su mujer, hallados muertos en su vivienda de Tauste con heridas de arma blanca
  6. Diez de los jugadores que sacaron al Real Zaragoza del fútbol profesional siguen sin equipo
  7. Una de las carreteras más utilizadas de Zaragoza capital se cortará al tráfico durante 11 horas cada día a partir de este domingo
  8. Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: 'Me quedé fastidiada porque teníamos unas posibilidades muy elevadas de ganar la Liga y se nos escapó

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Un hombre mata a puñaladas a una mujer en un supuesto caso de violencia machista en Marbella

Estabilizado el incendio forestal de Tírig (Castellón), que ha quemado 810 hectáreas

El incendio de Niebla en Huelva supera ya las 20.000 hectáreas de perímetro y es imposible de extinguir

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Los perros pueden distinguir entre el miedo, la ira y la tristeza en los rostros humanos

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Investigan la muerte violenta de un hombre en la localidad sevillana de Camas

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

Primera de la feria de la Albahaca: Un saco de orejas y doble puerta grande al chilindrón por San Lorenzo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo

El Real Zaragoza desoye por ahora ofertas por Carrillo y Vadillo
Tracking Pixel Contents