El Teruel se medirá en Paterna este miércoles 12 de agosto en al Valencia, en lugar de a su filial como estaba previsto
El retraso en la fecha oficial del inicio de liga del primer equipo valencianista ha obligado a Carlos Corberán a reestructurar la preparación
El CD Teruel disputará un nuevo partido amistoso ante el Valencia CF este miércoles 12 de agosto a las 18:00 horas en la Ciudad Deportiva de Paterna, según confirmó este lunes la entidad ché. En su día, el club anunció un partido entre el equipo turolense y Valencia-Mestalla, su filial, para esa misma fecha y ubicación, así lo tenía recogido también el Teruel en su web.
El Valencia debía estrenarse este fin de semana ante el Betis, pero el encuentro fue aplazado debido a la participación del centrocampista verdiblanco Giovani Lo Celso en el Mundial. De este modo, el conjunto valencianista tendrá una semana adicional de preparación antes de comenzar oficialmente la competición el sábado 22 de agosto ante el Celta en Mestalla. El equipo dirigido por Carlos Corberán se ha visto obligado a buscar nuevos compromisos de preparación después de que el inicio de LaLiga se haya retrasado siete días.
El equipo mudéjar ha disputado hasta ahora tres partidos de preparación, en los que perdió con el Petro de Luanda (0-2), ha ganado al filial del Levante (2-1) y ha empatado con el Castellón B (0-0).
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