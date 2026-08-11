Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La PeñaNuevo centro comercialReal ZaragozaBanda aragonesa Vive LatinoEclipseCrimen Tauste
instagramlinkedin

BALONCESTO

El debut de Aday Mara en la NBA ya tiene fecha y rival: los Spurs de Wembanyama

La cita está programada para el próximo 20 de octubre

Aday Mara, calentando con los Thunder.

Aday Mara, calentando con los Thunder. / Oklahoma City Thunder

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raquel Machín

Zaragoza

El debut del primer aragonés que jugará la NBA ya tiene fecha. Los Oklahoma City Thunder de Aday Mara debutarán en la competición ante los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama, lo que deparará a las primeras de cambio uno de los duelos más esperados de la competición. De hecho, OKC estaba buscando un 'antiWembanyama' y para eso se hizo con el pívot zaragozano en el último draft.

La NBA ha dado a conocer algunos de los partidos de su calendario de la temporada 2026-27 este martes y entre ellos destaca este estreno por todo lo alto para Aday Mara. "Además de terminar 1-2 en la clasificación del Oeste durante la temporada regular, los Thunder y los Spurs se enfrentaron en las semifinales de la Emirates NBA Cup (victoria de los Spurs por dos puntos) y en las finales de la Conferencia Oeste (victoria de los Spurs por 4-3). Entre la temporada regular, la NBA Cup y los playoffs, estos equipos protagonizaron 12 partidos imperdibles la temporada pasada. Este será su primer enfrentamiento en la temporada 2026-27", lo describe la propia NBA en su web.

Aday Mara fue elegido en el puesto número 12 del último draft por Oklahoma. Desde las finales de la conferencia oeste, entre los Thunder y los Spurs, que ganaron los segundos, ya hubo un runrún con Aday Mara. Por su altura y sus fundamentos defensivos sería el único capaz de detener a Victor Wembanyama, el 'alien' de 2.24 que volvió locos a Chet Holmgren e Isiaiah Hartenstein. Ya se le apoda al aragonés como el 'Wemby stopper'.

El pívot zaragozano ha alcanzado la NBA tras marcharse hace tres años a la NCAA, rompiendo de manera unilateral con la vinculación que le unía al Casademont Zaragoza hasta 2027. Sus dos primeros cursos en UCLA fueron decepcionantes porque el técnico Mike Cronin no confió nunca en el, pero su llegada a Michigan con Dusty May en el banquillo fue el impulso definitivo para Aday Mara, que no solo fue protagonista sino que fue rompiendo techos.

Noticias relacionadas y más

Ya es el primer aragonés en conquistar el título de la NCAA, el primer aragonés en ser elegido en el Draft de la NBA y será el primer aragonés en jugar en la mejor Liga del mundo. La fecha para su debut es el 20 de octubre, aunque habrá que ver cuál es el rol que se le asigna en este estreno en la competición.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida una de las hijas y su pareja como presuntos autores del crimen del matrimonio de Tauste y Criminalística entra en la vivienda
  2. El refugio de Isabel Díaz-Ayuso en Aragón: un pueblo muy jamonero perfecto para ver el eclipse
  3. En directo | Un espectacular incendio junto al embalse de La Peña obliga a desalojar cuatro pueblos y ya ha quemado más de 2.500 hectáreas
  4. Diego Monzón, una de las sensaciones de la pretemporada en el Real Zaragoza: 'Será jugador del primer equipo seguro
  5. Quiénes eran Javier Sánchez y Esther Latorre, hallados sin vida en su casa de Tauste: un legado de compromiso político y con la tierra
  6. Abre una nueva panadería de una conocida cadena en el centro de Zaragoza
  7. Tauste despide a Javier y Esther, “dos luchadores incansables” por causas justas e “imposibles de describir con palabras”
  8. Juan Leo, jubilado con 1.600 euros de pensión: 'He cotizado durante 45 años y hay jóvenes que cobran más que yo

La ONU alerta de que Cisjordania está "al borde del colapso"

La ONU alerta de que Cisjordania está "al borde del colapso"

Segunda de la feria de la Albahaca: Aarón Palacio resulta agraciado con la puerta grande del día tras un tostón insufrible en la caldera inmisericorde de Huesca

Segunda de la feria de la Albahaca: Aarón Palacio resulta agraciado con la puerta grande del día tras un tostón insufrible en la caldera inmisericorde de Huesca

Sabah, la mujer que ofrece comidas en la crisis migratoria de Ceuta: "Estamos agotados"

Sabah, la mujer que ofrece comidas en la crisis migratoria de Ceuta: "Estamos agotados"

Líbano se convierte en el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte

Líbano se convierte en el primer país de Oriente Medio en abolir la pena de muerte

Moscú libera a un exmarine de EEUU preso en Rusia desde hace cuatro años

Moscú libera a un exmarine de EEUU preso en Rusia desde hace cuatro años

Sorteo Bonoloto del martes 11 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del martes 11 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 11 de agosto de 2026

Sorteo Euromillones del martes 11 de agosto de 2026

La turolense Irene Ciércoles logra dos récords de España en el Europeo con el relevo 4x100 mixto

La turolense Irene Ciércoles logra dos récords de España en el Europeo con el relevo 4x100 mixto
Tracking Pixel Contents