El debut de Aday Mara en la NBA ya tiene fecha y rival: los Spurs de Wembanyama

El debut del primer aragonés que jugará la NBA ya tiene fecha. Los Oklahoma City Thunder de Aday Mara debutarán en la competición ante los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama, lo que deparará a las primeras de cambio uno de los duelos más esperados de la competición. De hecho, OKC estaba buscando un 'antiWembanyama' y para eso se hizo con el pívot zaragozano en el último draft.

La NBA ha dado a conocer algunos de los partidos de su calendario de la temporada 2026-27 este martes y entre ellos destaca este estreno por todo lo alto para Aday Mara. "Además de terminar 1-2 en la clasificación del Oeste durante la temporada regular, los Thunder y los Spurs se enfrentaron en las semifinales de la Emirates NBA Cup (victoria de los Spurs por dos puntos) y en las finales de la Conferencia Oeste (victoria de los Spurs por 4-3). Entre la temporada regular, la NBA Cup y los playoffs, estos equipos protagonizaron 12 partidos imperdibles la temporada pasada. Este será su primer enfrentamiento en la temporada 2026-27", lo describe la propia NBA en su web.

Aday Mara fue elegido en el puesto número 12 del último draft por Oklahoma. Desde las finales de la conferencia oeste, entre los Thunder y los Spurs, que ganaron los segundos, ya hubo un runrún con Aday Mara. Por su altura y sus fundamentos defensivos sería el único capaz de detener a Victor Wembanyama, el 'alien' de 2.24 que volvió locos a Chet Holmgren e Isiaiah Hartenstein. Ya se le apoda al aragonés como el 'Wemby stopper'.

El pívot zaragozano ha alcanzado la NBA tras marcharse hace tres años a la NCAA, rompiendo de manera unilateral con la vinculación que le unía al Casademont Zaragoza hasta 2027. Sus dos primeros cursos en UCLA fueron decepcionantes porque el técnico Mike Cronin no confió nunca en el, pero su llegada a Michigan con Dusty May en el banquillo fue el impulso definitivo para Aday Mara, que no solo fue protagonista sino que fue rompiendo techos.

Ya es el primer aragonés en conquistar el título de la NCAA, el primer aragonés en ser elegido en el Draft de la NBA y será el primer aragonés en jugar en la mejor Liga del mundo. La fecha para su debut es el 20 de octubre, aunque habrá que ver cuál es el rol que se le asigna en este estreno en la competición.