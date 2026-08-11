Jorge Palos, entrenador del Wanapix de fútbol sala: "El club está en su mejor momento desde que estoy de entrenador"

¿Cómo afrontan el inicio de este nuevo curso?

En general, todas las temporadas tienen su parte de ilusión cuando empiezas. Pero el recuerdo tan bonito que tenemos desde el partido del ascenso en el Príncipe Felipe con tantas personas y regresar a la máxima categoría nos ilusiona más todavía.

¿Cuál es el objetivo marcado?

El club está en su mejor momento a nivel estructural, de profesionalidad, de forma de trabajar, de gente que estamos implicados para seguir progresando desde que estoy de entrenador. Lo que nos falta es estabilizarnos en Primera División.

¿Cuál va a ser la clave para conseguirlo?

En nuestra última etapa en Primera lo que nos pasó factura fue un iniciocomplicado por el calendario y fuimos a remolque todo el año. La clave ahora es intentar empezar lo mejor posible para poder olvidar fantasmas del pasado. Tenemos que ser capaces de no tener esa presión por mantenernos y de disfrutar de lo que merecemos porque el club está donde debe estar, en la mejor Liga del mundo.

¿Es esta plantilla mejor comparada con la de la última temporada en Primera?

No creo que haya una diferencia muy grande. Sí que es muy diferente esta. Es muy acorde a lo que queremos ser como equipo, con jugadores con talento porque es lo que consigue ganar partidos.

¿En qué se traduce eso?

En gente vertical y ofensiva. Luego nosotros como cuerpo técnico le damos ese orden en el comportamiento defensivo. No sé decir si es una plantilla mejor o peor, pero creo que la anterior sacó menos puntos de lo que debería. Veremos este año dónde nos pone la clasificación.

¿Cuáles van a ser las señas de identidad del equipo?

Tener claro lo que queremos hacer en cada fase,tanto cuando nos toque atacar como cuando nos toque defender, hacer un balón parado, un portero-jugador... A partir de ahí, que la victoria nos pille preparados.

¿Va a haber mucha diferencia en el juego respecto al año pasado?

Está claro que nos gustaría ser un equipo mucho más protagonista de lo que podría llegar a ser. Al ser los últimos en llegar a la categoría, nos va a tocar ser muchas veces dominados por equipos con un nivel de presupuesto y de plantilla mucho más alto que el nuestro, pero trataremos de acercarnos lo máximo posible a ese equipo dominador que fuimos en Segunda.

¿Qué espera de esta pretemporada?

Nos irá situando en los tipos de partido que podemos llegar a disputar. Tenemos dos partidos contra equipos de Primera División como Xota y Santa Coloma y el último partido lo jugamos contra el campeón de la Liga Italiana. Son tres equipos para poner en práctica lo que pueda pasar en partidos de la categoría.

El club ha anunciado su renovación como entrenador hasta el año 2029 ¿Qué supone este compromiso a largo plazo?

La primera vez que escuché 'afronta su sexta temporada como entrenador', pensé: 'Se ha equivocado seguro'. Pero no, es la verdad. Ya llevo seis años. No valoraba otra cosa. En cuanto el club se puso en contacto conmigo, nos pusimos de acuerdo rápidamente. Es donde quiero estar, el club también quiere que esté mucho tiempo y es una demostración de ambas partes de que queremos seguir creciendo juntos. Me siento un privilegiado de hacer lo que me gusta que es entrenar y de poder hacerlo en casa.

Para terminar, ¿qué mensaje le envía a la afición de cara a la temporada en el Pabellón Siglo XXI?

Lo que ocurrió el último día ya deja claro lo importante que pueden ser y lo que demandan: un equipo en la máxima categoría. Se juntaron más de 5.000 personas que querían fútbol sala de élite en la ciudad. Lo conseguimos entre todos. Va a ser un año difícil pero seguro que juntos vamos a ser un equipo mucho más competitivo. Cuando haya momentos difíciles si remamos todos y todos somos uno, estoy seguro de que va a ser mucho más fácil.